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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير يفتح النار على بيزيرا : الزمالك أكبر من أي حد

بيزيرا
بيزيرا
ميرنا محمود

انتقد الإعلامي أحمد شوبير، حالة الجدل المثارة حول إمكانية عودة البولندي كونراد ميشالاك بيزيرا إلى صفوف نادي الزمالك، بعد رحيله عن الفريق خلال الفترة الماضية، مطالبًا بعدم المبالغة في التعامل مع ملف اللاعب.

وقال شوبير، خلال تصريحات إذاعية، منتقدًا ما وصفه بحالة «الاستجداء» لعودة بيزيرا: «هو إيه حالة الاستجداء دي؟ يعني حاجة عجيبة جدًا وغريبة جدًا، حالة استجداء بجد».

وأضاف: «إحنا بنفضل نقول حاجات، بس بنقولها وإحنا مش مصدقين. يعني الزمالك أهم من بيزيرا، والزمالك فريق كويس، وبعدين تيجي تقول: الله يخليك ارجع يا بيزيرا، حقك عليا، وسامح».

وتساءل شوبير عن شكل استقبال اللاعب حال عودته إلى الزمالك، قائلًا: «طب لو رجع بيزيرا، خلينا ناخد اللي هو النهاية السعيدة بتاعت الأفلام المصرية القديمة، وبيزيرا رجع، كيف سيكون استقباله؟».

وتابع ساخرًا: «يعني الناس هتطلع تستناه مثلًا في المطار، لما يقولوا بيزيرا جاي النهاردة، وتطلع يقولك بيزيرا يا جماعة جاي وعايزين نقابله وكده».

وتأتي تصريحات شوبير في ظل الحديث عن موقف بيزيرا وإمكانية عودته إلى الزمالك، في الوقت الذي يسعى فيه الفريق الأبيض لترتيب صفوفه ومواصلة مشواره في بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الجديد.

وكان الزمالك قد تعادل سلبيًا مع الاتحاد السكندري دون أهداف، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين يوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة البنك الأهلي، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الزمالك والبنك الأهلي غدًا الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءً، حيث يسعى الفريق الأبيض لتحقيق الفوز وحصد أول 3 نقاط له في المسابقة، بعد التعادل أمام الاتحاد السكندري في الجولة الافتتاحية.

ويأمل الزمالك في تقديم أداء أفضل خلال مواجهة البنك الأهلي، وتحقيق انطلاقة قوية في مشواره بالموسم الجديد.

شوبير عودة البولندي كونراد ميشالاك بيزيرا ميشالاك بيزيرا الزمالك

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