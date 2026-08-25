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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك عملك.. محدش كان يعرفك.. شوبير يسخر من مطالب عودة بيزيرا: إن شاء الله ما رجعت

شوبير وبيزيرا
شوبير وبيزيرا
محمد بدران

علق الإعلامي أحمد شوبير على الجدل الذي أثاره البولندي خوان ألفينا بيزيرا، لاعب الزمالك السابق، بعد ظهوره في بث مباشر عبر تطبيق «تيك توك»، شهد تفاعلًا كبيرًا من جماهير القلعة البيضاء، خاصة مع مطالبات البعض بعودته إلى الفريق.

وقال أحمد شوبير، خلال تصريحات إذاعية، إن بيزيرا أصبح حديث جماهير الزمالك خلال الفترة الأخيرة، رغم أنه لم يكن معروفًا على نطاق واسع قبل انضمامه إلى النادي الأبيض.

وأضاف شوبير: «بيزيرا امبارح عمل بث مباشر بقى حديث الصباح والمساء، خوان ألفينا بيزيرا، الذي لم يكن يعرفه أحد قبل انضمامه لنادي الزمالك، محدش يعرفه خالص يعني».

وتابع: «فجأة جه الزمالك الحقيقة بقى ملء السمع والبصر، ناس حتى قالك هو أحسن لعيب في مصر، ماشي جميل يعني، ولعيب كويس طبعًا».

وأشار شوبير إلى أن البث المباشر الذي ظهر خلاله بيزيرا استمر لنحو 30 دقيقة، وشهد تواجد عدد كبير من جماهير الزمالك، الذين طالبوا اللاعب بالعودة إلى صفوف الفريق.

وأوضح: «لكنه طلع في بث مباشر 30 دقيقة، جماهير الزمالك بقى إيه، أنا شوفت أكثر من 7 آلاف واحد: ارجع يا بيزيرا، ارجع يا بيزيرا، إحنا في انتظارك يا بيزيرا».

وكشف شوبير عن رد بيزيرا على مطالبات الجماهير بعودته، قائلًا: «وبعدين هو قال لهم: No comeback، إن شاء الله ما رجعت يعني، إيه المشكلة يعني؟».

وتأتي تصريحات شوبير في ظل حالة الجدل التي صاحبت موقف بيزيرا، بعد رحيله عن الزمالك، وظهوره عبر «تيك توك» أمام جماهير الفريق، في الوقت الذي يواصل فيه النادي الأبيض استعداداته للموسم الجديد من بطولة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك يتعادل مع الاتحاد السكندري

وكان الزمالك قد استهل مشواره في بطولة الدوري المصري الممتاز بالتعادل السلبي أمام الاتحاد السكندري، في المباراة التي جمعت الفريقين يوم الجمعة الماضي على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من المسابقة.

وفشل الفريق الأبيض في هز شباك الاتحاد السكندري، ليكتفي كل فريق بحصد نقطة واحدة في بداية مشواره ببطولة الدوري.

موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواصلة مشواره في بطولة الدوري المصري الممتاز، عندما يواجه البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر المسابقة.

وتقام مباراة الزمالك والبنك الأهلي غدًا، الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً، ويسعى الفريق الأبيض لتحقيق الفوز وحصد أول 3 نقاط له في الموسم، بعد التعادل أمام الاتحاد السكندري في الجولة الافتتاحية.

ويأمل الزمالك في الظهور بشكل أفضل خلال مواجهة البنك الأهلي، وتحقيق انطلاقة قوية في مشواره بالموسم الجديد، خاصة مع رغبة الفريق في المنافسة على لقب الدوري واستعادة الانتصارات.

شوبير بيزيرا موقف اللاعب البرازيلي الزمالك

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