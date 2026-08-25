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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

استجابة لتوجيهات الرئيس.. «مستقبل وطن» يطلق 500 منفذ للمستلزمات المدرسية بأسعار رمزية

حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن
عبد الرحمن سرحان

في استجابة سريعة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن حزب مستقبل وطن، برئاسة قياداته التنظيمية، إطلاق مبادرة لتوفير المستلزمات المدرسية للأسر المصرية، من خلال 500 منفذ على مستوى الجمهورية، وذلك بأسعار رمزية، للتخفيف من الأعباء الاقتصادية عن المواطنين مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد.

ووجّه أحمد عبد الجواد، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، اللجان والقواعد الحزبية في مختلف المحافظات، بالعمل على توفير احتياجات المدارس والمستلزمات الدراسية لأهالينا وأبنائنا الطلاب، بما يضمن إتاحة المنتجات بأسعار مناسبة وفي متناول الجميع.

«أهلاً مدارس».. 500 منفذ لخدمة المواطنين

وأكد الأمين العام لحزب مستقبل وطن أن الحزب يضع في مقدمة أولوياته المساهمة في تخفيف الأعباء عن المواطنين، والعمل على توفير المستلزمات الأساسية التي تحتاجها الأسر مع بداية العام الدراسي.

وأوضح أن المبادرة تأتي تحت شعار «أهلاً مدارس»، حيث سيتم توفير 500 منفذ على مستوى الجمهورية لبيع المستلزمات المدرسية بأسعار رمزية، بما يساهم في دعم الأسر المصرية وتلبية احتياجات أبنائها الطلاب.

أمناء المحافظات: أعضاء مستقبل وطن جنود في خدمة الوطن

من جانبهم، أكد أمناء المحافظات استجابتهم لتوجيهات الأمين العام، مشددين على أن أعضاء حزب مستقبل وطن جنود في خدمة الوطن والمواطنين، وأن قواعد الحزب في مختلف المحافظات على استعداد كامل للمشاركة في تنفيذ المبادرة والوصول بخدماتها إلى أكبر عدد ممكن من الأسر.

المعارض من 2 إلى 15 سبتمبر في مختلف المحافظات

ومن المقرر أن تبدأ فعاليات المعارض اعتبارًا من 2 سبتمبر وحتى 15 سبتمبر، لتوفير المستلزمات المدرسية لأبناء المواطنين والطلاب في مختلف محافظات الجمهورية، في إطار جهود الحزب للمشاركة المجتمعية وتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية مع بداية العام الدراسي الجديد.

وتأتي المبادرة تأكيدًا على استمرار حزب مستقبل وطن في ترجمة التوجيهات الرئاسية إلى تحركات ومبادرات ميدانية تستهدف دعم المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.

مستقبل وطن حزب مستقبل وطن أحمد عبد الجواد

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