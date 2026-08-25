مستقبل وطن بالإسكندرية يوزع آلاف عبوات الحلوى احتفاءً بالمولد النبوي

أطلق حزب مستقبل وطن بالإسكندرية مبادرة «مسيرة الفرحة» بمختلف أقسام المحافظة، بالتزامن مع الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، حيث واصل أعضاء وشباب الحزب تجهيز وتوزيع آلاف علب الحلوى على المواطنين والأطفال، لإدخال البهجة ورسم الابتسامة على وجوه الأهالي.

تفاصيل المبادرة

وأكد النائب أحمد عبدالمجيد، أمين حزب مستقبل وطن بالإسكندرية وعضو مجلس النواب، أن الحزب يحرص كل عام على مشاركة المواطنين فرحتهم بالمناسبات الدينية، مشيرًا إلى أن توزيع حلوى المولد يأتي في إطار الدور المجتمعي للحزب، وإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المستفيدين لإدخال البهجة على نفوس الأهالي.

وتقدم النائب أحمد عبدالمجيد امين المحافظة والنائب احمد رافت أمين التنظيم، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري وأهالي الإسكندرية، والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، داعين الله أن يعيد هذه المناسبة المباركة على مصر وشعبها بالخير واليُمن والبركات.

من جانبه، قال النائب أحمد رأفت، إن شباب الحزب يواصلون، تحت إشراف أمناء الأقسام، توزيع آلاف العبوات من حلوى المولد على المواطنين والأطفال في مختلف أنحاء المحافظة، مشيرًا إلى أن المبادرة شهدت إقبالًا وتفاعلًا واسعًا من الأهالي.

وأكد النائب أحمد رأفت أن مبادرات الحزب تستهدف رسم البسمة على وجوه المواطنين وإدخال الفرحة والبهجة على قلوب الأسر، وترسيخ مفهوم المشاركة المجتمعية الحقيقية، خاصة في المناسبات التي تحظى بمكانة كبيرة في قلوب المصريين.

وأبدى المواطنون سعادتهم بتلك اللفتة الطيبة من حزب مستقبل وطن، متبادلين التهنئة مع قيادات وشباب الحزب الذين وزعوا بأنفسهم في مختلف الشوارع والميادين في الإسكندرية.

تأتي المبادرة في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم مؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق المبادرات وتنظيم الفعاليات المجتمعية التي تسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين ومشاركتهم مختلف المناسبات الدينية والوطنية والاجتماعية، بما يعزز قيم المحبة والتكافل والترابط داخل المجتمع.