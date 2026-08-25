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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

عروض إنشاد فنية لذوي القدرات الخاصة داخل محطة جامعة القاهرة التبادلية

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
حسام الفقي

شهدت محطة جامعة القاهرة التبادلية بين الخطين الثاني والثالث لمترو الأنفاق، اليوم، فعاليات فنية وثقافية متميزة احتفالًا بذكرى المولد النبوي الشريف.
وتحولت المحطة إلى مسرح فني مفتوح، احتضن عروضًا متميزة قدمتها فرقة قصر ثقافة روض الفرج لذوي القدرات الخاصة، بقيادة المايسترو عادل مدبولي، حيث تألق أعضاء الفرقة في تقديم باقة متنوعة من الأغاني والابتهالات الدينية، إلى جانب الأعمال التراثية والوطنية والشبابية، وسط أجواء مفعمة بالفرحة والبهجة.
وجاءت الفعاليات لتبعث برسائل سامية تعكس قيم الرحمة والتكافل والدمج المجتمعي، مع إتاحة الفرصة أمام المواهب من ذوي القدرات الخاصة للتعبير عن إبداعاتهم أمام جمهور واسع من الركاب والشباب وطلاب الجامعة، وإثبات قدرتهم على المشاركة الفاعلة في مختلف الفعاليات الثقافية والفنية.
وأكد المهندس علي الفضالي، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو والمونوريل، أن تنظيم هذه الفعاليات يأتي تنفيذًا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، التي تستهدف تحويل مرافق النقل الجماعي إلى منصات حضارية وثقافية تسهم في نشر الوعي وتعزيز دور الفنون في المجتمع وترسيخ قيم التكافل والإنسانية، بما يعكس الوجه الحضاري للدولة المصرية.
وأضاف أن التعاون المستمر بين وزارة النقل ووزارة الثقافة، وبالشراكة مع الهيئة القومية للأنفاق، يستهدف تقديم المزيد من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة داخل محطات مترو الأنفاق وقطار العاصمة، بما يسهم في الارتقاء بتجربة الركاب، ويجعل رحلة المترو أكثر متعة وقيمة، فضلًا عن دعم المبادرات المجتمعية التي تستهدف مختلف فئات المواطنين، ونقل الفنون من قاعاتها التقليدية إلى الفضاءات العامة.
ومن جانبه، أوضح الفنان هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، أن هذه الفعاليات تؤكد أن الفن يمثل جسرًا حقيقيًا للدمج المجتمعي، ويمنح الجميع فرصًا متكافئة للتعبير والتألق والإبداع، كما يتيح للمواهب من ذوي القدرات الخاصة المساحة التي يستحقونها للتواصل المباشر مع المجتمع وإظهار قدراتهم الفنية.
وشهدت الفعاليات تفاعلًا كبيرًا وإعجابًا واسعًا من جمهور الركاب، الذين حرصوا على التوقف للاستماع إلى العروض والتقاط الصور التذكارية مع أعضاء الفرقة، وسط متابعة ميدانية من قيادات وزارة الثقافة، من بينهم الدكتورة هبة كمال، مدير عام الإدارة العامة للتمكين الثقافي، والأستاذة فادية بكير، مدير إدارة تثقيف المكفوفين والإعاقة الحركية.


وجدير بالذكر أن تنظيم الفعالية جاء مع الحرص الكامل على اختيار موقع مناسب داخل محطة جامعة القاهرة التبادلية، بعيدًا عن مناطق كثافات حركة الركاب، بما يضمن انسيابية الحركة وانتظام التشغيل وسهولة تنقل الركاب، ويقدم نموذجًا متوازنًا يجمع بين الحفاظ على انتظام المرفق وفتح المجال أمام الفن والإبداع.
وزارة النقل.. حين تتحول محطات المترو إلى مساحات للثقافة والفن والإنسانية.

وزارة النقل وزارة الثقافة الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل

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