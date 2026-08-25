برلمانية: تفضيل المنتج المصري «قاطرة» لتعميق التصنيع وبناء سلاسل توريد وطنية

أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن إعادة تفعيل وتطوير منظومة تفضيل المنتج الصناعي المصري تمثل خطوة محورية لدعم الصناعة الوطنية، وتعميق التصنيع المحلي، وبناء سلاسل توريد مصرية أكثر قوة وقدرة على المنافسة، مشددة على أن المرحلة المقبلة يجب أن تشهد انتقالًا من مجرد شراء المنتج المحلي إلى دعم منظومة إنتاج متكاملة قادرة على توفير احتياجات السوق وتعزيز الصادرات.

وقالت العسيلي، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن الصناعة المصرية تحتاج إلى سياسات تخلق طلبًا مستدامًا على الإنتاج المحلي، موضحة أن التعاقدات الحكومية تمثل فرصة مهمة أمام المصانع للتوسع وزيادة طاقاتها الإنتاجية، خاصة في القطاعات التي تمتلك مصر فيها قاعدة صناعية يمكن البناء عليها.

دعم المنتج المصري يبدأ من «المكون المحلي»

وأوضحت عضو مجلس النواب أن قوة الصناعة لا تقاس فقط بقدرتها على إنتاج المنتج النهائي، وإنما بمدى قدرتها على تصنيع المكونات ومدخلات الإنتاج محليًا، مؤكدة أن تعميق المكون المحلي يجب أن يكون أحد أهم مؤشرات تقييم أداء المصانع.

وأضافت أن زيادة الاعتماد على الموردين المحليين تخلق شبكة صناعية متكاملة، وتفتح المجال أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة للدخول في سلاسل التوريد، بما يرفع الطاقة الإنتاجية للقطاع الصناعي ويزيد قدرته على مواجهة الأزمات العالمية واضطرابات سلاسل الإمداد.

«شهادة قيمة» تحفز المصانع على التطوير

وأشادت نجلاء العسيلي بالتوجه نحو استحداث شهادة «قيمة» لتقييم المنشآت الصناعية، مؤكدة أن ربط الحوافز بدرجة التصنيع المحلي والقيمة المضافة يمكن أن يدفع المصانع إلى تطوير قدراتها بصورة مستمرة.

وقالت إن المصنع الذي يضيف مراحل إنتاج جديدة داخل مصر، ويستخدم تكنولوجيا متطورة، ويدرب العمالة، ويطور الموردين المحليين، يجب أن تكون له أفضلية وحوافز تتناسب مع حجم مساهمته في تطوير الصناعة الوطنية.

وأكدت أن هذه الآلية يمكن أن تحول المنافسة بين المصانع من منافسة على السعر فقط إلى منافسة على الجودة والتكنولوجيا ونسب التصنيع والقيمة المضافة.

المشتريات الحكومية فرصة لتوسيع قاعدة الصناعة

وشددت العسيلي على أهمية استغلال المشتريات والتعاقدات الحكومية كأداة لتوسيع قاعدة الإنتاج الصناعي، مؤكدة أن وجود طلب مستقر على المنتجات المصرية يمنح المصانع قدرة أكبر على التخطيط والاستثمار وزيادة خطوط الإنتاج.

وأوضحت أن الأفضلية للمنتج المصري يجب أن تتزامن مع الالتزام بمعايير الجودة والكفاءة، حتى تتحول الحماية المؤقتة للسوق إلى فرصة حقيقية لرفع تنافسية المنتج المحلي، وليس إلى سبب لتراجع الجودة.

ربط المصانع بالموردين يفتح الباب أمام صناعة أعمق

وأكدت عضو مجلس النواب ضرورة العمل على إنشاء خريطة واضحة للقدرات الصناعية المحلية، بما يسمح بربط المصانع الكبرى بالمصانع الصغيرة والمتوسطة القادرة على إنتاج المكونات ومستلزمات الإنتاج.

وأشارت إلى أن تطوير هذه الروابط يمكن أن يقلل الاعتماد على الواردات، ويخلق فرصًا استثمارية جديدة، ويزيد من قدرة الصناعة المصرية على إنتاج منتجات متكاملة بدلًا من الاعتماد على استيراد أجزاء ومكونات رئيسية.

الصناعة أمام فرصة لبناء قاعدة إنتاجية أكثر تنافسية

واختتمت النائبة نجلاء العسيلي بالتأكيد على أن تطوير منظومة تفضيل المنتج المصري يجب أن يكون جزءًا من استراتيجية صناعية متكاملة تستهدف زيادة المكون المحلي، وتوطين التكنولوجيا، وتطوير الموردين، ورفع جودة المنتجات، وزيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع.

وشددت على أن نجاح المنظومة لن يقاس فقط بحجم التعاقدات الحكومية مع الشركات المصرية، وإنما بقدرتها على خلق صناعة أعمق وأكثر ترابطًا، وزيادة القيمة المضافة، وفتح أسواق جديدة أمام المنتج المصري، وتحويل المصانع الوطنية إلى قاعدة قوية لدعم النمو الصناعي والتصدير.