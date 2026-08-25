الخطيب وياسين منصور وعبدالحفيظ يعقدون اجتماعا مع الجهاز الفني ولاعبي الأهلي

عقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وياسين منصور نائب رئيس النادي، وسيد عبدالحفيظ عضو مجلس الإدارة، اجتماعا مساء اليوم الثلاثاء، مع الجهاز الفني ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم.
وقال النادي الأهلي، عبر موقعه الرسمي، إن الاجتماع شهد تأكيد محمود الخطيب على ثقته الكاملة في كافة عناصر منظومة الفريق، وقدرتهم على تحقيق أفضل النتائج في مختلف المنافسات، وأشار إلى أهمية المرحلة القادمة، والتي تحتاج إلى التكاتف من أجل جماهير الأهلي التي تمثل الداعم والسند للنادي والجهاز الفني واللاعبين.
من جانبه، أكد ياسين منصور أن الفترة المقبلة تشهد العديد من التحديات للفريق، وهو ما يضاعف المسئولية الملقاة على الجميع لبذل كل الجهد من أجل النادي، مشيرا إلى استمرار دعم مجلس الإدارة وقطاع الكرة بالكامل للجهاز الفني واللاعبين، في إطار توفير الأجواء المناسبة للمنافسة بقوة على كافة البطولات.
بدوره، شدد سيد عبدالحفيظ على أهمية وضرورة التحلي بشخصية الأهلي والعمل بروح الجماعة، وأن يكون الكل على قلب رجل واحد، وتقديم الأداء الذي يليق بالنادي وجماهيره التي تستحق الكثير.