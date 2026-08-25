محافظ أسوان يكرّم مفتشي «مياه الشرب».. ويؤكد: الأمانة في العمل تحمي حقوق المواطنين

كرّم المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان خلال ترؤسه الإجتماع الدوري للمجلس التنفيذي للمحافظة عددًا من العاملين بقطاع التفتيش بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك تقديرًا لجهودهم المخلصة خلال الفترة الماضية في رصد وحصر والتعامل مع الوصلات المخالفة.

جهود ميدانية لمواجهة أسباب ضعف المياه

وأشاد المهندس عمرو لاشين بالدور الذي قام به العاملون في متابعة ورصد الوصلات غير القانونية، مؤكدًا أن هذه المخالفات تؤثر سلبًا على ضغوط المياه، وتعد أحد أسباب ضعف الخدمة وتكرار انقطاعها ببعض المناطق السكنية، وهو ما يتطلب استمرار أعمال التفتيش والمتابعة الميدانية.

المحافظ: يشيد بجهود المفتشين بإعتبارهم نموذج مشرف للأمانة والإخلاص :

وأكد المهندس عمرو لاشين أن العاملين الذين تم تكريمهم بقطاع التفتيش يمثلون نموذجًا مشرفًا للأمانة والإخلاص في أداء العمل والشعور بالمسئولية، مشيدًا بجهودهم في الحفاظ على انتظام مرفق حيوي يمس حياة المواطنين بصورة مباشرة.

توجيه بتكثيف الجهود الميدانية .. ودعوة للمشاركة المجتمعية الإيجابية

شدد المهندس عمرو لاشين على أهمية تكثيف أعمال المتابعة الميدانية والتنسيق المستمر بين الأجهزة المعنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، لضمان سرعة اكتشاف المخالفات والتعامل معها، بما ينعكس بصورة إيجابية على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

كما وجّه المحافظ رسالة إلى الأهالي والمواطنين مطالبًا إياهم بـالإبلاغ الفوري عن أي وصلات مياه مخالفة، والتعاون مع الأجهزة المعنية في رصد هذه الممارسات، بما يسهم في الحد من أسباب ضعف المياه وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

تؤكد محافظة أسوان على استمرار جهود الرصد والتفتيش والتعامل مع الوصلات المخالفة وفقًا للقانون، حيث أن الحفاظ على مياه الشرب مسئولية مشتركة، وأن تعاون المواطنين مع الأجهزة التنفيذية يمثل خطوة أساسية لضمان وصول المياه بصورة منتظمة ومستقرة إلى جميع المناطق.