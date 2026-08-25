محافظ أسوان يشدد على إنهاء ملف تقنين أراضي الدولة بنسبة 100% بنهاية الشهر الحالى

شدد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على تكثيف وتيرة العمل بملف تقنين أراضي الدولة، واستنفار كافة الجهود للوصول إلى نسبة إنجاز 100% والانتهاء من جميع حالات التقنين المتأخرة بنهاية الشهر الجاري، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة وتيسير إجراءات توفيق أوضاع المواطنين الجادين.

جاء ذلك خلال ترؤس المحافظ الاجتماع الدوري للمجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور اللواء رماح السيد السكرتير العام، إلى جانب القيادات التنفيذية والعسكرية والأمنية والدينية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

تقرير شامل بالحالات المتأخرة

وقد كلف المهندس عمرو لاشين بسرعة إعداد تقرير شامل ودقيق عن جميع حالات التقنين المتأخرة بمختلف الوحدات المحلية، مع تصنيفها وفقًا للقانونين رقم 144 لسنة 2017 ورقم 168 لسنة 2025، وتحديد موقف كل حالة وأسباب التأخير والإجراءات المطلوبة لإنهائها، مع تكثيف المتابعة الميدانية والإدارية حتى الانتهاء منها بالكامل ، مؤكداً بأن المرحلة الحالية تتطلب مضاعفة الجهود وتسريع معدلات الإنجاز، وعدم السماح بوجود أي طلبات متأخرة دون أسباب واضحة، مع إزالة المعوقات والتنسيق الفوري بين كافة الجهات المشاركة في دورة التقنين.

الحفاظ على حقوق الدولة وتيسير إجراءات المواطنين

وأكد المهندس عمرو لاشين أن ملف تقنين أراضي الدولة يحظى بإهتمام مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسى ،بمتابعة مستمرة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، وبإشراف الدكتور منال عوض وزير التنمية المحلية ، وبالتنسيق والتعاون المستمر مع اللجنة العليا لإسترداد الأراضى برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية باعتباره أحد الملفات المهمة لتحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وتعظيم الاستفادة من أراضيها، وفي الوقت نفسه تيسير إجراءات المواطنين الجادين ومنحهم الفرصة القانونية لتوفيق أوضاعهم.

محافظة أسوان مستمرة في تيسير إجراءات التقنين للمواطنين الجادين، بالتوازي مع الحفاظ على حقوق الدولة والتعامل الحاسم مع أي مخالفات، وصولًا إلى إنهاء هذا الملف بالكامل وتحقيق أعلى معدلات الأداء والالتزام بالقانون.