أوقاف أسوان تحتفل مساء اليوم بالمولد النبوي الشريف بمسجد النصر

تحتفل مديرية الأوقاف بأسوان مساء اليوم بالمولد النبوي الشريف، عقب صلاة المغرب بمسجد النصر بمدينة أسوان، بحضور المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، وعدد من القيادات التنفيذية والمجتمعية والشخصيات العامة.

وتتضمن الاحتفالية تلاوة آيات من القرآن الكريم، إلى جانب كلمة للدكتور محمد حازم، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، يتناول خلالها الدروس والعبر المستفادة من السيرة النبوية الشريفة، وما تحمله ذكرى المولد النبوي من قيم سامية في المحبة والتسامح والرحمة والأخلاق الكريمة.

ومن المقرر أن تشهد الاحتفالية حضور عدد من قيادات مديرية أوقاف أسوان والأئمة والدعاة، إلى جانب القيادات المجتمعية وأبناء المحافظة، في أجواء إيمانية احتفاءً بهذه المناسبة الدينية.