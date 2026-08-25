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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب اليد يكتسح كوسوفو 42 -21 بدورة ألعاب البحر المتوسط

منتخب اليد
منتخب اليد
محمد سمير

واصل منتخب مصر الوطني للرجال لكرة اليد، انتصاراته في دورة ألعاب البحر المتوسط «تارانتو 2026»، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على نظيره كوسوفو بنتيجة 42-21، في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

وفرض المنتخب المصري سيطرته على مجريات اللقاء منذ البداية، وقدم الفراعنة أداءً قويًا على مدار شوطي المباراة، لينجحوا في حسم المواجهة بفارق 21 هدفًا، في فوز أكد قوة البداية المصرية بالبطولة.

ويعد الانتصار هو الثاني على التوالي لمنتخب مصر في منافسات الدورة، بعدما استهل مشواره بالفوز على البرتغال بنتيجة 38-27، ليواصل الفراعنة حصد العلامة الكاملة في المجموعة.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 4 نقاط، ليواصل تصدره للمجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه منتخبات البرتغال وكوسوفو وإيطاليا، ويقترب بقوة من حسم بطاقة التأهل إلى الدور التالي.

ويختتم الفراعنة مشوارهم في دور المجموعات بمواجهة منتخب إيطاليا، صاحب الأرض والجمهور، يوم الخميس المقبل في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، في مباراة يستهدف خلالها المنتخب المصري مواصلة انتصاراته وإنهاء دور المجموعات بالعلامة الكاملة.

ويشارك منتخب مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط بقوام يغلب عليه لاعبو المنتخب الثاني والعناصر المحلية، في ظل ارتباط عدد من اللاعبين المحترفين بأنديتهم، خاصة أن منافسات الدورة ليست مدرجة ضمن الأجندة الدولية، وهو ما لا يتيح للأندية إلزام المحترفين بالانضمام إلى منتخبات بلادهم.

ويقود المنتخب المصري المدير الفني الإسباني فرناندو باربيتو، مساعد المدير الفني للمنتخب الأول، ضمن خطة تستهدف منح مجموعة من اللاعبين فرصة قوية للاحتكاك الدولي واكتساب الخبرات، إلى جانب تقييم العناصر التي يمكن أن تمثل إضافة للمنتخب الأول خلال المرحلة المقبلة.

ويحرص اتحاد كرة اليد، برئاسة خالد فتحي، على الاستفادة من المشاركة في إعداد جيل جديد من اللاعبين وتوسيع قاعدة الاختيارات أمام الجهاز الفني للمنتخب الأول، بما يضمن تجهيز أكبر عدد ممكن من العناصر للاستحقاقات الدولية المقبلة.

قائمة منتخب مصر لكرة اليد

وتضم قائمة الفراعنة في دورة ألعاب البحر المتوسط:

حراسة المرمى: عبد الرحمن حميد، مصطفى أحمد عادل، يوسف ناجي.

الجناح الأيسر: بلال إبراهيم، محمد مؤمن صفا.

الظهير الأيسر: نبيل شريف.

صانعو الألعاب: سيف هاني، زياد مهند ممدوح، محمد صلاح السيد.

الظهير الأيمن: محسن رمضان.

الجناح الأيمن: محمد عماد شعبان، عمر خالد حسين، عمر هيمن يوسف.

لاعبو الدائرة: أحمد تغيان عبد الستار، بجاد مروان، ياسر سيف.

ويضم الجهاز الفني الإسباني فرناندو باربيتو مديرًا فنيًا، ويعاونه رامي يوسف مدربًا مساعدًا، بينما يتولى محمد سراج الدين مهمة مدرب حراس المرمى، والدكتور أحمد رمضان أخصائي العلاج الطبيعي.

منتخب اليد كوسوفو ألعاب البحر المتوسط تارانتو 2026 منتخب مصر

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