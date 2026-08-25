5 صفقات على صفيح ساخن.. نجوم كبار ينتظرون كلمة الحسم في الأسبوع الأخير للميركاتو

دخلت سوق الانتقالات الصيفية مرحلتها الأكثر سخونة مع الوصول إلى الأسبوع الأخير قبل إسدال الستار على الميركاتو لتتحول الأيام القليلة المقبلة إلى سباق مع الزمن أمام الأندية الراغبة في إبرام صفقات جديدة واللاعبين الذين لم تتحدد وجهتهم بعد.

وبينما بدأت منافسات الدوريات الأوروبية الكبرى بالفعل لا تزال بعض الملفات الثقيلة مفتوحة بعدما اصطدمت رغبة اللاعبين في خوض تجارب جديدة بتمسك أنديتهم بالحصول على مبالغ مالية ضخمة لتصبح كلمة الحسم مرهونة بالمفاوضات الأخيرة.

ولم يعد الأمر يتعلق بمجرد شائعات انتقال عابرة إذ ارتبطت أسماء عدد من النجوم بعروض وتحركات فعلية بينما تفرض القيمة المالية المرتفعة لبعض الصفقات اختبارا حقيقيا لقدرة الأندية على اتخاذ قرارات سريعة قبل فوات الأوان.

وفي هذا السياق تبرز 5 ملفات ساخنة قد تكون الأيام الأخيرة من الميركاتو شاهدة على واحدة منها على الأقل في ظل تضارب الرغبات بين اللاعبين والأندية.

ألفاريز.. معركة بين ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو

يأتي الأرجنتيني جوليان ألفاريز مهاجم أتلتيكو مدريد على رأس قائمة النجوم الذين يحيط الغموض بمستقبلهم مع اقتراب موعد إغلاق سوق الانتقالات.

ألفاريز تحول إلى أحد أكثر الأسماء طلبا في الميركاتو بعدما دخل دائرة اهتمام عدد من كبار أوروبا وفي مقدمتهم ريال مدريد وبرشلونة وسط حديث عن استعدادات مالية ضخمة لحسم الصفقة.

وتشير التقارير المتداولة إلى أن ريال مدريد وضع عرضا ضخما يصل إلى 150 مليون يورو للحصول على خدمات المهاجم الأرجنتيني لكن اللاعب نفسه يميل إلى الانتقال لبرشلونة وهو ما يجعل الملف أكثر تعقيدا.

المشكلة أن أتلتيكو مدريد لا يبدو مستعدا للتفريط في ألفاريز بسهولة خصوصا إذا كان الطرف الآخر هو برشلونة باعتبار أن انتقال أحد أبرز نجوم الفريق إلى منافس مباشر يمثل ضربة رياضية كبيرة.

ولهذا فإن أتلتيكو يبدو أكثر انفتاحا على التفاوض مع أندية أخرى وفي مقدمتها آرسنال بينما يبقى برشلونة في انتظار تغير موقف النادي المدريدي.

ألفاريز إذن لا يبحث فقط عن ناد جديد وإنما يقف في قلب صراع بين رغبة اللاعب وحسابات أتلتيكو وطموحات كبار أوروبا.

إنزو فيرنانديز.. تشيلسي يضع حدا للانتظار

يعيش الأرجنتيني إنزو فيرنانديز وضعا مختلفا بعدما أصبح مستقبله مع تشيلسي محل تساؤلات خلال الأيام الأخيرة.

وارتبط اسم لاعب الوسط بالانتقال إلى ريال مدريد خاصة في ظل حديث سابق عن ارتباطه بمدينة مدريد قبل أن يظهر مانشستر سيتي ضمن الأندية المهتمة بالحصول على خدماته.

لكن تشيلسي حاول وضع حد لحالة الانتظار بعدما منح الأندية الراغبة في ضم اللاعب مهلة لتقديم عروض رسمية في إشارة إلى أن النادي اللندني لم يكن مستعدا لفتح مفاوضات مفتوحة بلا نهاية.

ومع انتهاء المهلة دون وصول العرض المالي الذي يرضي تشيلسي أصبح السيناريو الأقرب هو استمرار اللاعب داخل صفوف الفريق ما لم تحدث مفاجأة في الساعات الأخيرة.

لكن الميركاتو لا يعترف دائما بالسيناريوهات المتوقعة ولذلك يبقى اسم إنزو من الملفات التي تستحق المتابعة حتى اللحظة الأخيرة.

باركولا.. 150 مليون يورو تقف أمام ليفربول

أما الفرنسي برادلي باركولا جناح باريس سان جيرمان فيعيش بدوره وضعا معقدا بعدما ارتبط اسمه بالرحيل عن النادي الفرنسي رغم مكانته داخل الفريق.

وتتمثل المشكلة الأساسية في رغبة اللاعب بالحصول على ضمانات أكبر بشأن المشاركة الأساسية في ظل المنافسة القوية داخل صفوف باريس سان جيرمان.

هذا الوضع فتح الباب أمام اهتمام إنجليزي وتحديدا من ليفربول وآرسنال حيث يراقب الناديان موقف الجناح الفرنسي.

لكن باريس سان جيرمان وضع شرطا ماليا يبدو قاسيا للغاية أمام الراغبين في ضم اللاعب إذ تتحدث التقارير عن مطالبة النادي بنحو 150 مليون يورو للموافقة على رحيله.

وهذا الرقم يجعل الصفقة اختبارا حقيقيا لليفربول خاصة إذا قرر النادي التحرك بقوة في الأيام الأخيرة في ظل حاجته إلى تدعيم خياراته الهجومية.

ومع ذلك فإن استمرار المفاوضات حتى الأيام الأخيرة يعني أن الباب لم يغلق نهائيا وقد تشهد الصفقة تطورات مفاجئة إذا قرر أحد الأطراف تقديم تنازل مالي أو رفع عرضه.

كامافينجا.. ريال مدريد أمام قرار صعب

من أكثر الملفات حساسية داخل الميركاتو أيضا مستقبل الفرنسي إدواردو كامافينجا مع ريال مدريد فاللاعب لا يبدو متحمسا لمغادرة النادي الإسباني لكن وضعه أصبح محط اهتمام عدد من الأندية الكبرى وعلى رأسها مانشستر يونايتد وتشيلسي وباريس سان جيرمان.

وتشير التقارير إلى أن إدارة ريال مدريد قد تكون مستعدة لدراسة العروض المقدمة للاعب حال وصول عرض مالي قوي وهو ما يضع الكرة في ملعب النادي واللاعب في الوقت نفسه.

فحتى إذا قرر ريال مدريد فتح الباب أمام رحيل كامافينغا فإن موافقة اللاعب ستكون عاملا حاسما في إتمام الصفقة.

ويمثل الملف تحديا خاصا لريال مدريد لأن بيع لاعب شاب يمتلك قيمة فنية كبيرة قد يوفر للنادي عائدا ماليا ضخما لكنه في الوقت نفسه قد يضع الفريق أمام خسارة أحد عناصره المهمة على المدى الطويل.

ولهذا فإن الأيام الأخيرة ستكشف ما إذا كان النادي سيختار الحفاظ على اللاعب أم سيستجيب للإغراء المالي.

واتكينز.. الهلال يدخل السباق بقوة

ولا تقتصر الملفات الساخنة على أوروبا إذ أصبح الإنجليزي أولي واتكينز أحد أبرز الأسماء المطروحة بقوة في الأيام الأخيرة بعدما دخل الهلال السعودي على خط التعاقد مع مهاجم أستون فيلا.

الهلال يسعى إلى حسم الصفقة سريعا خصوصا أن النادي السعودي يعمل على إعادة ترتيب قائمته الهجومية ويرى في واتكينز خيارا مناسبا لتدعيم الخط الأمامي.

وتزداد فرص الهلال في الصفقة بعدما أشارت تقارير إلى أن اللاعب أبلغ إدارة أستون فيلا برغبته في الرحيل وخوض تجربة جديدة في الدوري السعودي.

لكن رغبة واتكينز وحدها لن تكون كافية إذ يتمسك أستون فيلا بالحصول على 55 مليون جنيه إسترليني على الأقل للموافقة على بيع مهاجمه.