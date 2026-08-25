الهلال السعودي يفتح خط المفاوضات مع ثنائي الدوري الإنجليزي

يواصل نادي الهلال السعودي تحركاته في سوق الانتقالات، مستهدفًا تدعيم صفوفه بصفقتين من الدوري الإنجليزي، عبر فتح باب المفاوضات مع جناح آرسنال ومهاجم أستون فيلا.

وبحسب صحيفة «ذا أثليتيك»، دخل الهلال في مفاوضات مع آرسنال للحصول على خدمات البرازيلي جابرييل مارتينيلي بشكل نهائي، وسط استمرار المحادثات بين الناديين دون حسم الصفقة حتى الآن.

ويطلب آرسنال نحو 60 مليون جنيه إسترليني مقابل التخلي عن مارتينيلي، الذي ينتهي عقده مع النادي اللندني في صيف 2027، بينما لا يمانع اللاعب فكرة خوض تجربة جديدة في الدوري السعودي.

وفي تحرك آخر، كشفت شبكة «ESPN» عن مفاوضات يجريها الهلال لضم أولي واتكينز، مهاجم أستون فيلا، في ظل رغبة النادي السعودي في تعزيز خياراته الهجومية.

ويرتبط واتكينز بعقد مع أستون فيلا حتى يونيو 2028، ما يعني أن الهلال سيكون مطالبًا بالتوصل إلى اتفاق مع النادي الإنجليزي لحسم انتقال اللاعب.

وتأتي هذه التحركات في إطار سعي الهلال لإضافة أسماء بارزة إلى قائمته، مع استمرار محاولاته لاستقطاب عناصر مميزة من الدوري الإنجليزي قبل إغلاق سوق الانتقالات.