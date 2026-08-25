بحضور سفير كوريا الجنوبية.. افتتاح مشروع نموذج محاكاة لبناء قدرات العاملين بإدارة منظومة المخلفات الصلبة بشبرامنت

افتتحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، والسفير كيم وان-جونج، سفير جمهورية كوريا الجنوبية بالقاهرة اليوم ، مشروع نموذج محاكاة متكامل لبناء قدرات العاملين في إدارة منظومة المخلفات الصلبة بموقع شبرامنت، والممول من الشريك الكوري الممثل فى وزارة المناخ والطاقة والبيئة الكورية.

حضر الافتتاح عدد من مستشاري ومساعدي الوزيرة وقيادات الوزارة المعنية ورئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات وقيادات محافظة الجيزة وهين لي مدير عام إدارة الأعمال الدولية ممثلا عن k-eco وممثلين عن الجانب الكوري والشركة المنفذة للمشروع .

وعقب الافتتاح استمعت الدكتورة منال عوض ومحافظ الجيزة والسفير الكوري الي عرضاً تقديماً عن تفاصيل المشروع وأهدافه ومراحل تنفيذه.

ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض، أن الدولة المصرية تولي أهمية كبيرة لتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة، حيث أطلقت القيادة السياسية، الاستراتيجية الوطنية لمنظومة المخلفات الصلبة عام 2019، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، والحفاظ على البيئة والصحة العامة، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد.

وأعربت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن خالص تقديرها لحكومة جمهورية كوريا الجنوبية وجميع الجهات والمؤسسات الكورية الشريكة، على ما قدموه من دعم وخبرات فنية وتقنية لإنجاز هذا المشروع، الذي يجسد نموذجًا ناجحًا للتعاون الدولي القائم على تلبية الاحتياجات التنموية، وبناء القدرات، ونقل المعرفة والتكنولوجيا.

وأكدت الدكتورة منال عوض، على أن هذا المشروع لا يمثل مجرد منشأة تدريبية، وإنما هو استثمار حقيقي في العنصر البشري والمعرفة والخبرة الفنية، بما يعزز قدرات العاملين في منظومة المخلفات، ويدعم قدرتهم على التعامل بكفاءة مع مختلف مراحل التشغيل واتخاذ القرار، ويسهم في تحسين مستوى الخدمات والحفاظ على البيئة.

كما أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، على أهمية هذا النموذج في توفير بيئة تدريبية عملية تحاكي التحديات الحقيقية التي تواجه العاملين في هذا القطاع.

وأشارت عوض، إلى أن هذا المشروع يمثل فرصة مهمة لتعزيز نقل التكنولوجيا والخبرات الكورية إلى مصر، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات الاقتصاد الدائري، وإعادة التدوير، والحلول الذكية والمبتكرة في إدارة المخلفات.

وأعربت، عن تطلعها أن يكون هذا المشروع نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من التعاون بين مصر وكوريا الجنوبية ، والعمل على تعزيز هذا التعاون ليشمل مجالات التنمية المحلية والبيئة والمدن المستدامة، ومواصلة العمل معًا لتحقيق نتائج ملموسة تسهم في تطوير منظومة المخلفات، وحماية البيئة، ودعم مسيرة التنمية المستدامة، بما يتوافق مع أولويات الدولة المصرية، وأن يصبح نموذج المحاكاة منصة متميزة لتبادل الخبرات وبناء القدرات على المستوى الإقليمي في مصر والمنطقة العربية والقارة الأفريقية.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، أن مشروع إنشاء مجمع شبرامنت المتكامل، يُعد أحد المشروعات الاستراتيجية التي تدعم استكمال منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بالمحافظة، من خلال إنشاء نموذج محاكاة متكامل لتدريب الكوادر العاملة في منظومة ادارة وتدوير المخلفات الصلبة بأحدث أساليب التشغيل للحد من الانبعاثات والسيطرة البيئية، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من المخلفات وتحويلها إلى موارد ذات قيمة اقتصادية.

وأضاف محافظ الجيزة، أن المشروع يأتي في إطار توجه الدولة نحو التوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر، بما يسهم في الحد من التلوث، وتحسين مستوى النظافة، والحفاظ على البيئة، وتحقيق عائد بيئي واقتصادي مستدام.

وأشار الدكتور أحمد الأنصاري، إلى أن المشروع يتكامل مع منظومة الدفن الصحي بشبرامنت، مؤكدًا حرص المحافظة على تقديم مختلف أوجه الدعم والتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والبيئة والجهات المعنية لسرعة تنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير الفنية والبيئية، بما يعزز كفاءة منظومة إدارة المخلفات ويرتقي بجودة الحياة للمواطنين.

ومن جانبه أكد كيم وان جونج السفير الكوري بالقاهرة علي أهمية العلاقات الاستراتيجية الوطيدة بين مصر وكوريا الجنوبية، مشيرا إلى ان الجانب الكوري يولي أهمية بالغة لتعزيز الاستثمارات الكورية في مصر و التي ساهمت في توفير فرص عمل وتوطين الصناعات.

كما أكد سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة

علي أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي والتعاون في ضوء الاقتصاد الأخضر بين البلدين، وتوجه السفير الكوري بالشكر لمعالي وزيرة التنمية المحلية والبيئة وكافة القائمين على المشروع ، مؤكداً علي أهمية توطيد العلاقات المصرية الكورية خلال الفترة المستقبلية.