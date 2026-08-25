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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يهنئ الرئيس السيسي بذكرى المولد النبوي الشريف

التهنئة
التهنئة
أحمد زهران

بعث الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ذكرى المولد النبوي الشريف، جاء فيها:
"يطيب لي وسيادتكم والأمة العربية والإسلامية تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف، أن أبعث لسيادتكم – بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أبناء محافظة الجيزة وقياداتها التنفيذية والشعبية – أصدق التهاني القلبية، المقرونة بأسمى آيات التقدير والولاء والعرفان، داعيًا المولى عز وجل أن يديم عليكم نعمة التوفيق والسداد، ويكلل جهودكم بالنجاح، لتواصلوا مسيرة العطاء والبناء، حتى تتحقق لمصرنا الغالية وشعبها العظيم الطموحات المنشودة نحو مستقبل مشرق وزاهر".

كما بعث محافظ الجيزة برقيات تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور وزير الأوقاف، وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة مفتي الديار المصرية، والوزراء والمحافظين، أعرب فيها عن خالص التهاني وأطيب الأمنيات بهذه المناسبة المباركة، متضرعًا إلى الله عز وجل أن يعيدها على مصرنا الحبيبة والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وتقدم محافظ الجيزة بخالص التهنئة إلى أبناء الشعب المصري وأهالي محافظة الجيزة بمناسبة ذكرى مولد خير الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، داعيًا المولى سبحانه وتعالى أن يحفظ مصر من كل سوء، ويديم عليها نعمة الأمن والأمان، ويحقق لشعبها مزيدًا من التقدم والرخاء.

محافظة الجيزة الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس السيسي

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