تفاصيل السيناريوهات المتوقعة في الأزمة الأمريكية الإيرانية

كشف السفير أحمد فاضل يعقوب، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن العقوبات الأمريكية الجديدة التي أعلنها وزير الخزانة على إيران شديدة وقوية.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير، مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن المباحثات الثنائية مستمرة وهناك زيارة مهمة لقائد الجيش الباكستاني إلى طهران أمس.



أضاف السفير أحمد فاضل يعقوب، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن هناك جهود من أجل العودة لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها من قبل، موضحا أن مسار تصعيدي أمريكي موجود من خلال العقوبات الأخيرة.



وأوضح أن احتمالات توجيه ضربات عسكرية أمريكية قوية ضد إيران لا زالت قائمة في ظل تواجد القوات العسكرية الأمريكية بالمنطقة بالقرب من إيران.

