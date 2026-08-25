كرة اليد.. فتيات 2018 بنادي الصيد يفوز على الترسانة

يواصل فريق كرة اليد فتيات مواليد 2018 بنادي الصيد، التدريب والتأهيل للمشاركة في البطولات الرسمية كبطولة المنطقة والجمهورية مع بداية الموسم المقبل.

حيث خاض الفريق في إطار الاستعدادات مبارة ودية مع فريق نادي الترسانة فتيات مواليد 2018، حيث انتهت المبارة بفوز فريق نادي الصيد بـ4 اهداف مقابل 3 .

قال مدرب الفريق، بلال محمد إن التدريبات تُجرى على قدم وساق استعدادًا للمشاركة، لافتًا إلى تجهيز اللاعبات من أجل المنافسة بقوة.

ويتكون فريق كرة اليد مواليد 2018 بنادي الصيد من:هاجر محمد قرمز وغاليه محمود السداوى، وأمينة مصطفي اشكر، وزينة عمر سيد و ليلي شادى محمد و لينا محمد صلاح ، وليان هاشم حسين وليلى أحمد راضي ويمني عبدالرحمن وسدره محمد الدالي وندى محمود عمر وزينة خالد أشرف ورفيدة محمد حسنى وزينه احمد اشرف.