عمر الوكيل «بكار» مدربًا عامًا لفريق كرة اليد بنادي الزمالك

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك،، التعاقد مع عمر الوكيل "بكار" لتولي منصب المدرب العام للفريق الأول لكرة اليد بالقلعة البيضاء.

وشهدت جلسة توقيع العقود حضور المهندس هشام نصر، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك وشادي طارق مدير التعاقدات لألعاب الصالات.

ويعد عمر الوكيل "بكار" أحد أبرز نجوم كرة اليد في تاريخ الزمالك والمنتخب الوطني، حيث حقق خلال مسيرته مع القلعة البيضاء العديد من البطولات، أبرزها 3 ألقاب للدوري المصري، ولقبان لكأس السوبر المصري، ولقب السوبر الأفريقي، ولقب دوري أبطال أفريقيا، ولقبان لكأس الكؤوس الأفريقية.

كما حقق مع منتخب مصر 3 ألقاب لبطولة أفريقيا، ولقب دورة الألعاب الأفريقية،وساهم في تحقيق المركز الرابع بأولمبياد طوكيو 2020 (التي أقيمت عام 2021)، والمركز الخامس في أولمبياد باريس 2024، إلى جانب مشاركته في 4 نسخ من بطولة كأس العالم.

وعلى الصعيد الفردي، توج عمر الوكيل "بكار" بجائزة أفضل جناح أيسر في البطولة العربية مرتين، وأفضل جناح أيسر في بطولة أفريقيا مرتين.