قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ الجيزة يفتتح وحدتي مناظير الجهاز الهضمي ورعاية القلب بمستشفى الحوامدية العام
وفد من السفارة الأمريكية في العلمين الجديدة لبحث الفرص الاستثمارية بالمدينة
فيلم «غزة 13».. عودة فلسطين للاختيارات الرسمية لمهرجان تورونتو السينمائي
سر هبوط الدولار إلى أقل من 50 جنيهًا.. خبير يكشف مفاجأة
من أصول مصرية.. ترامب يهاجم عبد الرحمن السيد بعد فوزه بتمهيدية الديمقراطيين في ميشيجان
هل التربح من السوشيال ميديا حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب
رسميا.. طرابزون سبور يعلن تقديم محمد صلاح غدا
رئيس طرابزون سبور يكشف دور تريزيجيه في انتقال محمد صلاح
المدير الفني الجديد لقطاع الناشئين بالأهلي يبدأ مهامه داخل مقر النادي
عمر الوكيل «بكار» مدربًا عامًا لفريق كرة اليد بنادي الزمالك
بعد حسم صفقة محمد صلاح.. طرابزون سبور يتحرك لضم داروين نونيز
القبض على المتهم بالتسول بدمياط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

سر هبوط الدولار إلى أقل من 50 جنيهًا.. خبير يكشف مفاجأة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد العيسوي

شهدت سوق الصرف في مصر خلال الأيام الأخيرة تطورًا لافتًا مع تراجع سعر الدولار إلى أقل من 50 جنيهًا، وهو ما أثار تساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء هذا الانخفاض، وما إذا كان يمثل بداية مرحلة جديدة من الاستقرار النقدي أم أنه مجرد تأثير مؤقت فرضته التطورات الإقليمية والدولية. ويرى خبراء الاقتصاد أن المشهد الحالي يعكس تحسنًا نسبيًا في المؤشرات الاقتصادية، لكنه لا يزال بحاجة إلى عوامل دعم مستدامة لضمان استمراره.

تحسن ثقة المستثمرين يدعم الجنيه

أكد الدكتور هاني الشامي، الخبير الاقتصادي وعميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن انخفاض سعر الدولار يعكس تحسنًا واضحًا في ثقة المستثمرين بالاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن هذا التحسن جاء نتيجة تداخل عدد من العوامل الاقتصادية والسياسية، سواء على المستوى المحلي أو الدولي.

وأوضح أن الأسواق استجابت بصورة إيجابية لتراجع حدة التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وهو ما انعكس على حركة رؤوس الأموال تجاه الأسواق الناشئة، وفي مقدمتها السوق المصرية.

هدوء الأوضاع الإقليمية يعزز تدفقات النقد الأجنبي

وأشار الشامي إلى أن التهدئة المرتبطة بمضيق هرمز أسهمت في تقليل المخاوف العالمية بشأن اضطرابات التجارة والطاقة، وهو ما دفع المستثمرين إلى استعادة جزء من شهية المخاطرة والعودة للاستثمار في أدوات الدين الحكومية المصرية.

وأضاف أن هذه التطورات أدت إلى زيادة المعروض من العملات الأجنبية داخل السوق، بالتزامن مع ارتفاع الطلب على الجنيه المصري، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على سعر صرف الدولار.

مصادر قوية للعملة الأجنبية

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن هناك عوامل داخلية لعبت دورًا مهمًا في دعم استقرار سوق الصرف، من بينها حصول مصر على شرائح تمويل جديدة من المؤسسات الدولية، إلى جانب استمرار ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وتحسن أداء قطاع السياحة وزيادة حصيلة الصادرات.

وأكد أن هذه المصادر وفرت تدفقات مستمرة من النقد الأجنبي، وهو ما ساعد في تعزيز احتياطيات الدولة من العملات الأجنبية، وتقليل الضغوط على سوق الصرف، الأمر الذي انعكس في صورة تراجع تدريجي لسعر الدولار.

هل يستمر انخفاض الدولار؟

ويرى الشامي أن الحفاظ على هذا الاتجاه يتطلب استمرار الاستقرار الإقليمي، مع مواصلة جذب الاستثمارات الأجنبية، وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، إلى جانب دعم القطاعات الإنتاجية وزيادة الصادرات، بما يضمن توفير موارد مستدامة من النقد الأجنبي.

وأشار إلى أن الانخفاض الحالي يمثل إشارة إيجابية للأسواق، لكنه لا يمكن اعتباره تحولًا دائمًا ما لم تستمر العوامل التي دعمته، مؤكدًا أن استدامة الإصلاحات الاقتصادية ورفع معدلات الإنتاج سيكونان العامل الحاسم في ترسيخ استقرار سوق الصرف خلال الفترة المقبلة.

 

واختتم الخبير الاقتصادي تصريحاته بالتأكيد على أن الاقتصاد المصري يمتلك فرصة لتعزيز استقرار العملة المحلية إذا استمرت الإصلاحات الاقتصادية بالتوازي مع تحسن الأوضاع الإقليمية وزيادة تدفقات الاستثمار والنقد الأجنبي. وأوضح أن المرحلة الحالية تبعث برسائل طمأنة للأسواق، إلا أن تحويل هذا التحسن إلى مسار طويل الأجل يتطلب استمرار العمل على رفع القدرة الإنتاجية، وتعزيز الصادرات، وتوسيع قاعدة الاستثمارات، بما يضمن استقرارًا حقيقيًا ومستدامًا في سوق الصرف.

البنك الأهلي الدولار الولايات المتحدة إيران مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2026

مؤشرات المرحلة الأولى 2026.. 87.5% للهندسة و 92.9% للطب و92.1% للأسنان

تنسيق الجامعات 2026

84.9 % للإعلام و86.7% للألسن و88.2% للسياسة واقتصاد.. مؤشرات الشعبة الأدبية في تنسيق 2026

تنسيق الجامعات

مؤشرات بانخفاض تنسيق المرحلة الأولي 2026 والطب 92.9% والهندسة87.5% وبشري سارة للشعبة الأدبية

إبراهيم سعيد وطليقته

مش هسيب حقهم .. طليقة إبراهيم سعيد تكشف مفاجآت صادمة عن علاقته ببناته

فان دايك - محمد صلاح

فان دايك يودع محمد صلاح برسالة مؤثرة: لم أتوقع أن يرحل قبلي

محمد صلاح

مالك نادي الخلود مهاجما محمد صلاح بعد انتقاله لـ طرابزون: الدوري السعودي ليس محطة اعتزال

وزير التربية والتعليم

التعليم : انتظروا مناهج البكالوريا نهاية أغسطس ..وتؤكد: الصور المتداولة حالياً "مزيفة"

السفير حمد عبيد - حسين لبيب

سفير الإمارات بالقاهرة : استثمارات إماراتية مرتقبة سيتم تنفيذها داخل نادي الزمالك

ترشيحاتنا

الممرضة

رحلت وهي تؤدي واجبها.. وفاة ممرضة داخل مستشفى بالمنيا أثناء رعاية المرضى

ارتفاع ضغط الدم

أنواع غير متوقعة لارتفاع ضغط الدم.. تعرف عليها

شاكر محظور

بحراسة مشددة وسيارات فارهة.. أول ظهور لـ«شاكر محظور» بعد خروجه من السجن

بالصور

طريقة عمل فتة المسخن

طريقة عمل فتة المسخن
طريقة عمل فتة المسخن
طريقة عمل فتة المسخن

أسعار رينو لوجان المستعملة في مصر

رينو لوجان موديل 2022
رينو لوجان موديل 2022
رينو لوجان موديل 2022

ريم مصطفى تثير الجدل بجمالها بإطلالة مثيرة

ريم مصطفى تثير الجدل بجمالها بإطلالة مثيرة
ريم مصطفى تثير الجدل بجمالها بإطلالة مثيرة
ريم مصطفى تثير الجدل بجمالها بإطلالة مثيرة

مصرع شخص وإصابة 13 في حادث تصادم بالطريق الإقليمي بالشرقية

جانب من الحادث
جانب من الحادث
جانب من الحادث

فيديو

علي فخر

هل التربح من السوشيال ميديا حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب

أنا جنبك

بأجواء السبعينات نجمة برنامج الدوم آلاء أيوب تطرح "أنا جنبك" بتوقيع بتول عرفة

محمد الشرنوبي

تفاصيل أغنيات ألبوم "بعد الليل" لـ محمد الشرنوبي

هرم خوفو والزلازل

كيف هزم هرم خوفو الزلازل؟.. دراسة تكشف السر بعد 4600 عام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف ادم

أحمد عاطف آدم يكتب : فخ الشائعات وقت الأزمات

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : صحة المواطن ليست مجالًا للإهمال .. أين الرقابة على محال الأغذية؟

أ.د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: من الإعداد إلى الارتقاء.. خطوات البناء والنماء والازدهار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رقمنة ماسبيرو

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: معركة هرمز قد لا تقف طويلًا عند الخليج

المزيد