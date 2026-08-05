الفائز سيحصل على أجر حدوتة.. رمضان يطلب من جمهوره مساعدته في كلمات أغنيته الجديدة

فاجأ الفنان محمد رمضان جمهوره بطلب غير معتاد، بعدما أعلن عن مشاركتهم في استكمال كلمات أحدث أغانيه، مؤكدًا أن صاحب الجملة الفائزة سيحصل على أجر يعادل أجر الشاعر مصطفى حدوتة.

وكتب محمد رمضان، عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك”، أنه يتواجد حاليًا في لندن للعمل على أغنية جديدة تجمعه بالفنان العالمي شون بول، مشيرًا إلى أن الشاعر حازم إكس تواصل معه بفكرة أغنية مستوحاة من أحد مشاهد فيلم «عبده موتة»، وتحديدًا جملة «حبيبي أنا من غيرك».

وأوضح رمضان أن الأغنية انتهى العمل عليها تقريبًا، ولم يتبقَّ سوى جملتين فقط، داعيًا جمهوره إلى اقتراحهما في التعليقات حتى يتمكن من تسجيل الأغنية وطرحها في تمام الساعة 12 مساءً.

وقال محمد رمضان في منشوره: “وأنا في لندن شغال على أغنيتي مع شون بول، كلمني الشاعر العظيم حازم إكس إن لديه فكرة أغنية مستوحاة من مشهد في فيلم عبده موتة (حبيبي أنا من غيرك)، أنهينا الأغنية ولكن باقي جملتين في الأغنية، أرجو من جمهوري كتابتهم هنا في التعليقات علشان ألحق أسجلهم دلوقتي وأنزلهالكم الليلة الساعة 12.. واللي هاخد جملته هدفعله نفس أجر شاعر مصر الأول مصطفى حدوتة.. مستعديييييين؟".