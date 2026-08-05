قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ الجيزة يفتتح وحدتي مناظير الجهاز الهضمي ورعاية القلب بمستشفى الحوامدية العام
وفد من السفارة الأمريكية في العلمين الجديدة لبحث الفرص الاستثمارية بالمدينة
فيلم «غزة 13».. عودة فلسطين للاختيارات الرسمية لمهرجان تورونتو السينمائي
سر هبوط الدولار إلى أقل من 50 جنيهًا.. خبير يكشف مفاجأة
من أصول مصرية.. ترامب يهاجم عبد الرحمن السيد بعد فوزه بتمهيدية الديمقراطيين في ميشيجان
هل التربح من السوشيال ميديا حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب
رسميا.. طرابزون سبور يعلن تقديم محمد صلاح غدا
رئيس طرابزون سبور يكشف دور تريزيجيه في انتقال محمد صلاح
المدير الفني الجديد لقطاع الناشئين بالأهلي يبدأ مهامه داخل مقر النادي
عمر الوكيل «بكار» مدربًا عامًا لفريق كرة اليد بنادي الزمالك
بعد حسم صفقة محمد صلاح.. طرابزون سبور يتحرك لضم داروين نونيز
القبض على المتهم بالتسول بدمياط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الفائز سيحصل على أجر حدوتة.. رمضان يطلب من جمهوره مساعدته في كلمات أغنيته الجديدة

محمد رمضان
محمد رمضان
يارا أمين

فاجأ الفنان محمد رمضان جمهوره بطلب غير معتاد، بعدما أعلن عن مشاركتهم في استكمال كلمات أحدث أغانيه، مؤكدًا أن صاحب الجملة الفائزة سيحصل على أجر يعادل أجر الشاعر مصطفى حدوتة.

وكتب محمد رمضان، عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك”، أنه يتواجد حاليًا في لندن للعمل على أغنية جديدة تجمعه بالفنان العالمي شون بول، مشيرًا إلى أن الشاعر حازم إكس تواصل معه بفكرة أغنية مستوحاة من أحد مشاهد فيلم «عبده موتة»، وتحديدًا جملة «حبيبي أنا من غيرك».

وأوضح رمضان أن الأغنية انتهى العمل عليها تقريبًا، ولم يتبقَّ سوى جملتين فقط، داعيًا جمهوره إلى اقتراحهما في التعليقات حتى يتمكن من تسجيل الأغنية وطرحها في تمام الساعة 12 مساءً.

وقال محمد رمضان في منشوره: “وأنا في لندن شغال على أغنيتي مع شون بول، كلمني الشاعر العظيم حازم إكس إن لديه فكرة أغنية مستوحاة من مشهد في فيلم عبده موتة (حبيبي أنا من غيرك)، أنهينا الأغنية ولكن باقي جملتين في الأغنية، أرجو من جمهوري كتابتهم هنا في التعليقات علشان ألحق أسجلهم دلوقتي وأنزلهالكم الليلة الساعة 12.. واللي هاخد جملته هدفعله نفس أجر شاعر مصر الأول مصطفى حدوتة.. مستعديييييين؟".

الفنان محمد رمضان محمد رمضان الشاعر مصطفى حدوتة مصطفى حدوتة فيسبوك فيلم «عبده موتة»

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2026

مؤشرات المرحلة الأولى 2026.. 87.5% للهندسة و 92.9% للطب و92.1% للأسنان

تنسيق الجامعات 2026

84.9 % للإعلام و86.7% للألسن و88.2% للسياسة واقتصاد.. مؤشرات الشعبة الأدبية في تنسيق 2026

تنسيق الجامعات

مؤشرات بانخفاض تنسيق المرحلة الأولي 2026 والطب 92.9% والهندسة87.5% وبشري سارة للشعبة الأدبية

إبراهيم سعيد وطليقته

مش هسيب حقهم .. طليقة إبراهيم سعيد تكشف مفاجآت صادمة عن علاقته ببناته

فان دايك - محمد صلاح

فان دايك يودع محمد صلاح برسالة مؤثرة: لم أتوقع أن يرحل قبلي

محمد صلاح

مالك نادي الخلود مهاجما محمد صلاح بعد انتقاله لـ طرابزون: الدوري السعودي ليس محطة اعتزال

وزير التربية والتعليم

التعليم : انتظروا مناهج البكالوريا نهاية أغسطس ..وتؤكد: الصور المتداولة حالياً "مزيفة"

السفير حمد عبيد - حسين لبيب

سفير الإمارات بالقاهرة : استثمارات إماراتية مرتقبة سيتم تنفيذها داخل نادي الزمالك

ترشيحاتنا

جانب من الحدث

محافظ الوادي الجديد تبحث مطالب أهالي درب الأربعين (3) وتوجه بحلول عاجلة لدعم المزارعين

تشيع الجثمان

توفت ليلة زفافها بالإسماعيلية.. جنازة مهيبة لعروس الشرقية بمشاركة الآلاف

محافظ بورسعيد يزور طريح الفراش

محافظ بورسعيد ينتقل إلى منزل مواطن طريح الفراش ويوجه بتوفير الرعاية والدعم العاجل

بالصور

طريقة عمل فتة المسخن

طريقة عمل فتة المسخن
طريقة عمل فتة المسخن
طريقة عمل فتة المسخن

أسعار رينو لوجان المستعملة في مصر

رينو لوجان موديل 2022
رينو لوجان موديل 2022
رينو لوجان موديل 2022

ريم مصطفى تثير الجدل بجمالها بإطلالة مثيرة

ريم مصطفى تثير الجدل بجمالها بإطلالة مثيرة
ريم مصطفى تثير الجدل بجمالها بإطلالة مثيرة
ريم مصطفى تثير الجدل بجمالها بإطلالة مثيرة

مصرع شخص وإصابة 13 في حادث تصادم بالطريق الإقليمي بالشرقية

جانب من الحادث
جانب من الحادث
جانب من الحادث

فيديو

علي فخر

هل التربح من السوشيال ميديا حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب

أنا جنبك

بأجواء السبعينات نجمة برنامج الدوم آلاء أيوب تطرح "أنا جنبك" بتوقيع بتول عرفة

محمد الشرنوبي

تفاصيل أغنيات ألبوم "بعد الليل" لـ محمد الشرنوبي

هرم خوفو والزلازل

كيف هزم هرم خوفو الزلازل؟.. دراسة تكشف السر بعد 4600 عام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف ادم

أحمد عاطف آدم يكتب : فخ الشائعات وقت الأزمات

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : صحة المواطن ليست مجالًا للإهمال .. أين الرقابة على محال الأغذية؟

أ.د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: من الإعداد إلى الارتقاء.. خطوات البناء والنماء والازدهار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رقمنة ماسبيرو

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: معركة هرمز قد لا تقف طويلًا عند الخليج

المزيد