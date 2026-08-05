أشرف داري يقترب من الرحيل عن الأهلي والعودة إلى الوداد

كشفت تقارير صحفية مغربية عن اقتراب المدافع المغربي أشرف داري من إنهاء مشواره مع النادي الأهلي، تمهيدًا للرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقًا لما ذكره موقع إذاعة "راديو مارس" المغربية، فإن أشرف داري بات قريبًا من فسخ تعاقده مع الأهلي، في ظل وجود اتجاه قوي لعودته إلى صفوف الوداد الرياضي المغربي خلال الميركاتو الصيفي.



وفي سياق آخر، يواصل الأهلي استعداداته للموسم الجديد، حيث يخوض الفريق ثالث مبارياته الودية أمام بترول أسيوط اليوم، قبل أن تغادر بعثة الفريق مباشرة إلى إسبانيا لإقامة المعسكر الخارجي.

ويتضمن معسكر إسبانيا برنامجًا تدريبيًا مكثفًا، إلى جانب عدد من المباريات الودية، بهدف رفع معدلات الانسجام بين اللاعبين، خاصة الصفقات الجديدة، والوصول إلى أعلى درجات الجاهزية قبل انطلاق الموسم.

ومن المقرر أن يختتم الأهلي استعداداته بمواجهة ودية قوية أمام برشلونة الإسباني يوم 19 أغسطس، في بروفة أخيرة يسعى خلالها الجهاز الفني لتقييم مستوى اللاعبين والاستقرار على التشكيل الأساسي قبل انطلاق المنافسات الرسمية.