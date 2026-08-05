علاء يوسف يؤكد عمق العلاقات المصرية الهندية وما تستند إليه من تاريخ طويل من الصداقة والتعاون



أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات السفير علاء يوسف عمق العلاقات المصرية الهندية التي تستند إلى تاريخ طويل من الصداقة والتعاون، وما تشهده من تطور مستمر في ظل اهتمام قيادتي البلدين بتعزيز الشراكة الثنائية في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال استقبال السفير علاء يوسف، بمقر الهيئة، اليوم /الأربعاء/، سفير جمهورية الهند لدى جمهورية مصر العربية السفير سوريش كيه ريدي، وذلك في إطار العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين الصديقين، وحرص الجانبين على تعزيز التعاون في مجالات الإعلام والاتصال، في ظل ما تشهده العلاقات المصرية الهندية من تطور متواصل.

وتحدث رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات عن أهمية توسيع آفاق التعاون الإعلامي بين مصر والهند، وتبادل الخبرات في مجالات الاتصال، والإعلام الرقمي، ومواجهة الشائعات والمعلومات المضللة، بما يسهم في تعزيز التفاهم المتبادل بين الشعبين الصديقين، وإبراز ما يتمتع به البلدان من مقومات حضارية وثقافية وتنموية.

من جانبه، أعرب السفير سوريش كيه ريدي عن تقديره الكبير لمستوى العلاقات بين مصر والهند، مشيدًا بالتفاهم والتنسيق الوثيق بين قيادتي البلدين، الذي أسهم في تحقيق نقلة نوعية في مسار التعاون الثنائي، مؤكداً حرص بلاده على دعم جهود التنمية في مصر، وتعزيز التعاون في مختلف المجالات، خاصة في ظل ما تتمتع به مصر من مكانة إقليمية ودولية مهمة.