محمد صلاح: حققت النجاح في كل مكان.. وأتطلع لكتابة تاريخ جديد مع طرابزون سبور

أكد النجم المصري محمد صلاح سعادته الكبيرة بخوض تجربة جديدة مع نادي طرابزون سبور التركي، مشيرًا إلى أنه يتطلع لتحقيق المزيد من النجاحات مع فريقه الجديد، بعد مسيرة حافلة بالإنجازات في مختلف المحطات التي خاضها.

وقال صلاح في أول تعليق له عقب وصوله إلى تركيا: "حققت النجاح في كل مكان ذهبت إليه، وأريد أيضًا تحقيق النجاحات مع طرابزون سبور."

وشهدت مدينة طرابزون أجواءً جماهيرية استثنائية، مع احتشاد آلاف من جماهير النادي في محيط المطار والشوارع المؤدية إليه، لاستقبال قائد منتخب مصر، في مشهد احتفالي كبير عكس حجم الحماس والترقب لإتمام الصفقة.

وأشعلت الجماهير الأجواء بالألعاب النارية والهتافات، بينما رفعت لافتات ترحيبية بصلاح، الذي حظي باستقبال أسطوري فور وصوله، وسط تفاعل واسع من وسائل الإعلام والجماهير.

وتوافدت أعداد كبيرة من مشجعي طرابزون سبور إلى المطار لتحية "الملك المصري"، في واحدة من أكبر مراسم استقبال لاعب في تاريخ النادي، حيث سيطرت الأجواء الاحتفالية على محيط المطار.

وكان نادي طرابزون سبور قد أعلن توصله إلى اتفاق نهائي للتعاقد مع محمد صلاح، بعد انتهاء المفاوضات بين جميع الأطراف، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن الصفقة.

ومن المنتظر أن يُستكمل اليوم الأربعاء الفحص الطبي والإجراءات الإدارية الخاصة باللاعب، قبل توقيع العقود بشكل رسمي، ثم تقديمه بقميص طرابزون سبور أمام الجماهير ووسائل الإعلام، ليبدأ فصلًا جديدًا في مسيرته الكروية مع النادي التركي.