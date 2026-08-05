قائد سابق لسلاح البحرية الإسرائيلي: لن يكون أمام إسرائيل «خيار» سوى مُهاجمة إيران

حذّر قائد سلاح البحرية الإسرائيلي السابق، اللواء احتياط إليعازر تشيني ماروم، مساء اليوم الأربعاء، من أن إسرائيل قد تجد نفسها مضطرة إلى شن هجوم على إيران، معتبرًا أن طهران تعمل على تقويض اتفاقيات إبراهام، بالتزامن مع تسريع برنامجها النووي وتطوير صواريخ باليستية بكميات يصعب التعامل معها.

وقال المسئول العسكري السابق، وفقًا لما نقلته صحيفة "معاريف"، إن الاستراتيجية الإيرانية تقوم على مسارين رئيسيين، موضحًا: "هم يريدون القيام بأمرين؛ الأول تفكيك اتفاقيات إبراهام، والثاني أنه أثناء التوصل إلى تفاهم بشأن مضيق هرمز وتأجيل باقي القضايا، يسارعون نحو امتلاك قنبلة نووية وصواريخ باليستية بكميات سيكون من الصعب مواجهتها".

وأضاف أن "هجومًا أمريكيًا واسعًا على البنى التحتية المدنية في إيران قد يؤدي إلى سقوط النظام، وهم لا يريدون حدوث ذلك، لذلك يذهبون إلى أقصى الحدود، وهذه هي الطريقة الإيرانية".

وتابع: "نحن نعرف هذا الأسلوب من حولنا، من حماس وحزب الله، خلال الاختبارات التي خضعنا لها والخطوط الحمراء التي تم تجاوزها".

وأشار إلى أن قطر تقف خلف جزء من هذه التطورات، قائلًا: "من يطبخ كل هذه الأمور هم القطريون، ولدى قطر مصلحة واحدة، وهي أن تبقى إيران مستقرة وقوية".

وفي حديثه عن الخطوات التي ينبغي على إسرائيل اتخاذها، دعا إلى مواصلة المفاوضات مع لبنان، مؤكدًا: "يجب ألا نسمح بانهيار هذه المفاوضات، لأنها تمثل ضغطًا على الإيرانيين وهم قلقون جدًا منها".

وأضاف: "نرى أن نعيم قاسم أعلن استعداده لمساعدة الجيش اللبناني على دخول جنوب لبنان وإخراج الجيش الإسرائيلي من هناك، وكل ذلك بهدف تقويض المفاوضات".

وأكد القائد السابق لسلاح البحرية أن إسرائيل يجب أن تكون مستعدة لشن هجوم في أي لحظة، قائلًا: "إذا لم يأتِ هجوم أمريكي، فإن إيران ستتجاوز الخطوط الحمراء، فهي تتقدم في المجال النووي وكذلك في الصواريخ الباليستية".

وختم تصريحاته بالقول: "لن يكون أمام إسرائيل خيار آخر سوى مهاجمة منشآت الإنتاج في إيران، حتى لو اضطرت إلى القيام بذلك بمفردها، وربما يؤدي ذلك إلى مواجهة مع الولايات المتحدة".