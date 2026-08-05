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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجيش الأمريكي يعلن إعادة توجيه 48 سفينة ضمن عمليات بحرية ضد إيران

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أن القوات الأمريكية تواصل تنفيذ إجراءاتها البحرية في المنطقة ضمن ما وصفته بالحصار المفروض على إيران، مؤكدة تنفيذ عمليات إعادة توجيه وتعطيل لعدد من السفن التجارية.

وقالت سنتكوم إن مقاتلة أمريكية من طراز F-16 نفذت عملية تزود بالوقود جواً أثناء دورية فوق مياه الشرق الأوسط، في إطار استمرار العمليات العسكرية والمراقبة الجوية في المنطقة.

وأضافت القيادة، في منشور عبر منصة "إكس"، أن القوات الأمريكية أعادت توجيه 48 سفينة تجارية حتى 5 أغسطس، كما عطّلت سفينتين وصعدت على متن سفينتين أخريين، دون تقديم تفاصيل إضافية حول هويات السفن أو طبيعة الإجراءات المتخذة بحقها.

وفي سياق متصل، بحث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مع نظيره البريطاني إد ميليباند تطورات أمن الملاحة في المنطقة، وعلى رأسها ضمان حرية العبور عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية للطاقة والتجارة العالمية.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن الجانبين جددا التزامهما المشترك بحماية أمن الملاحة والتصدي لأي خطوات قد تمكن إيران من تطوير أو امتلاك سلاح نووي، في ظل استمرار التوترات بشأن الملف النووي الإيراني.

القيادة المركزية الأمريكية الحصار المفروض على إيران سنتكوم الشرق الأوسط أعادت توجيه 48 سفينة تجارية وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مضيق هرمز

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