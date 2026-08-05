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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جنوب إفريقيا تخفض توقعاتها لنمو صادرات الموالح بسبب الطقس وحرب إيران

نمو صادرات الموالح
نمو صادرات الموالح

 خفضت جمعية مزارعي الموالح الرئيسية في جنوب إفريقيا، اليوم الأربعاء، توقعاتها لنمو صادرات الموالح خلال العام الجاري، مشيرة إلى سوء الأحوال الجوية في المناطق الرئيسية المنتجة، إلى جانب صعوبات الوصول إلى أسواق الشرق الأوسط بسبب الحرب في المنطقة.

وخلال عام 2025، صدرت جنوب أفريقيا 203.4 مليون صندوق من الموالح، وهو مستوى قياسي من الشحنات ساهم في تعزيز مكانتها كواحدة من أكبر مصدري الموالح في العالم، إلى جانب إسبانيا.

وتتوقع جمعية مزارعي الموالح في جنوب إفريقيا أن تصل الصادرات إلى 205.3 مليون صندوق في عام 2026، وهو ما سيظل يمثل مستوى قياسيًا جديدًا، لكنه يقل عن التوقعات السابقة البالغة 209.4 مليون صندوق، بحسب شبكة "سي إن بي سي أفريكا" الاقتصادية.

وقالت الجمعية، في بيان: "لقد كان موسمًا مليئًا بالتحديات لمزارعينا على عدة أصعدة.. فقد أثرت الفيضانات في منطقتي الكيب الغربي والكيب الشرقي على الموسم"، وأضافت أن توريد الموالح إلى الشرق الأوسط، الذي يستحوذ على نحو 20% من صادرات الموالح في جنوب إفريقيا، أصبح أكثر صعوبة بسبب استمرار الصراع، الذي دخل الآن شهره السادس.

وتعد الموالح أكبر صادرات جنوب إفريقيا الزراعية من حيث القيمة، إذ حققت للبلاد إيرادات بلغت 44.9 مليار راند، بما يعادل 2.74 مليار دولار، خلال عام 2025.

جمعية مزارعي الموالح جنوب إفريقيا نمو صادرات الموالح سوء الأحوال الجوية

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