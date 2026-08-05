على أنغام بيان هام.. غزي وكزبرة يطلقان رقصة خاصة للترويج لفيلم محمود التاني

واصل صناع فيلم «محمود التاني» حملتهم الدعائية المبتكرة، حيث أطلق النجمان أحمد غزي وأحمد بحر "كزبرة" رقصة خاصة على أنغام أغنية «بيان هام» للمطرب عصام صاصا، في أحدث محطات الترويج للفيلم قبل طرحه في دور العرض السينمائي.

ونشر غزي وكزبرة مقطع فيديو عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرا خلاله وهما يؤديان الرقصة الخاصة بالفيلم، وشاركهما في الفيديو أبطال العمل كارولين عزمي، وجنا الأشقر، وتامر هجرس، في أجواء مرحة عكست روح الفيلم، ودعت الجمهور إلى التفاعل مع الرقصة وتقديم نسختهم الخاصة منها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الأفكار الدعائية غير التقليدية التي يعتمد عليها صناع «محمود التاني»، بعدما لاقت الحملة التسويقية للفيلم تفاعلًا كبيرًا خلال الأيام الماضية، بدايةً من تبادل غزي وكزبرة انتحال الهوية عبر حساباتهما، وصولًا إلى إطلاق الرقصة الرسمية للفيلم.

ومن المقرر طرح فيلم «محمود التاني» في دور العرض السينمائي يوم 12 أغسطس، وسط ترقب كبير، في ظل الحملة الدعائية المتنوعة التي يواصل صناع العمل تقديمها استعدادًا لاستقبال الجمهور في السينمات.