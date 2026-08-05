قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي السعودي يعلن رحيل مدربه يايلسه
التعليم العالي: إقبال متزايد على تسجيل رغبات المرحلة الأولى للتنسيق الإلكتروني
كابتن نقل ذكي: بحكم التجربة لو ولد وبنت شباب صغيرين في السن ركبوا ورا بيحصل تجاوز
أحمد موسى: فوز طبيب مصري الأصل في انتخابات الحزب الديمقراطي بأمريكا يثير جدلًا واسعًا
بلاغ جديد قبالة السواحل اليمنية يعيد المخاوف الأمنية إلى خليج عدن
طقس الغد شديد الحرارة على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة الكبرى 36
أستاذ تمويل: ارتفاع الاحتياطي النقدي يعكس زيادة موارد النقد الأجنبي وتحسن مؤشرات الاقتصاد
أسرة عروس الشرقية: فوجئنا بأنها لا تستجيب داخل منزل الزوجية.. وتحوّلت ليلة العمر إلى مأتم | صور
خبيرة مناهج تحسم جدل لجان فاقوس: تفوق الطلاب ممتد من الإعدادية واختبار الكليات هو الفيصل
محمد صلاح: حققت النجاح في كل مكان.. وأتطلع لكتابة تاريخ جديد مع طرابزون سبور
هتشتريها بكام بكرة؟.. أسعار الدواجن في الأسواق
البنت عورت نفسها.. محامي سائق شركة النقل الذكي يكشف مفاجآت عن الواقعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وفاة ممرضة أثناء تأدية عملها بمستشفى الفكرية المركزي بالمنيا

وفاة ممرضة أثناء تأدية عملها
وفاة ممرضة أثناء تأدية عملها
ايمن رياض

توفيت الممرضة هبة محمد أحمد، إحدى أعضاء فريق التمريض بوحدة الكلى بمستشفي الفكرية جنوب المنيا ، إثر تعرضها لوعكة صحية مفاجئة خلال تأدية عملها داخل المستشفى.

ونعت إدارة مستشفى الفكرية المركزي الفقيدة، مؤكدة أنها كانت من الكوادر المتميزة في العمل التمريضي، وعُرفت بين زملائها بحسن الخلق والإخلاص والتفاني في أداء رسالتها الإنسانية، حيث كرست جهدها لخدمة المرضى بكل أمانة ومسؤولية.

وأكدت إدارة المستشفى أن الراحلة تركت سيرة طيبة بين زملائها والمرضى، وكانت نموذجًا يحتذى به في الالتزام والعطاء، داعية المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أسرتها وزملاءها الصبر والسلوان.

وأثار خبر وفاتها حالة من التأثر داخل أوساط العاملين بالقطاع الصحي، الذين حرصوا على نعيها بكلمات مؤثرة، مستذكرين ما عُرفت به من إخلاص في أداء واجبها المهني، وظلت تؤدي رسالتها حتى آخر لحظات حياتها داخل مكان عملها.

المنيا ابوقرقاص وفاة ممرضه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2026

مؤشرات المرحلة الأولى 2026.. 87.5% للهندسة و 92.9% للطب و92.1% للأسنان

تنسيق الجامعات

مؤشرات بانخفاض تنسيق المرحلة الأولي 2026 والطب 92.9% والهندسة87.5% وبشري سارة للشعبة الأدبية

تنسيق الجامعات 2026

84.9 % للإعلام و86.7% للألسن و88.2% للسياسة واقتصاد.. مؤشرات الشعبة الأدبية في تنسيق 2026

مشغولات ذهبية

قفزة في أسعار الذهب عالميا ومحليا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

إبراهيم سعيد وطليقته

مش هسيب حقهم .. طليقة إبراهيم سعيد تكشف مفاجآت صادمة عن علاقته ببناته

وزير التربية والتعليم

التعليم : انتظروا مناهج البكالوريا نهاية أغسطس ..وتؤكد: الصور المتداولة حالياً "مزيفة"

فان دايك - محمد صلاح

فان دايك يودع محمد صلاح برسالة مؤثرة: لم أتوقع أن يرحل قبلي

محمد صلاح

مالك نادي الخلود مهاجما محمد صلاح بعد انتقاله لـ طرابزون: الدوري السعودي ليس محطة اعتزال

ترشيحاتنا

وفاة ممرضة أثناء تأدية عملها

وفاة ممرضة أثناء تأدية عملها بمستشفى الفكرية المركزي بالمنيا

جانب من الحدث

خلال جولتها الميدانية.. محافظ الوادى الجديد تتفقد مجمع كهرباء درب الأربعين

جانب من الحدث

بتكلفة 16 مليون جنيه.. محافظ الوادي الجديد تتابع أعمال إنشاء مبنى الحماية المدنية بقرية درب الأربعين

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البلح البرحى؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البلح البرحى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البلح البرحى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البلح البرحى؟

طريقة عمل فتة المسخن

طريقة عمل فتة المسخن
طريقة عمل فتة المسخن
طريقة عمل فتة المسخن

أسعار رينو لوجان المستعملة في مصر

رينو لوجان موديل 2022
رينو لوجان موديل 2022
رينو لوجان موديل 2022

ريم مصطفى تثير الجدل بجمالها بإطلالة مثيرة

ريم مصطفى تثير الجدل بجمالها بإطلالة مثيرة
ريم مصطفى تثير الجدل بجمالها بإطلالة مثيرة
ريم مصطفى تثير الجدل بجمالها بإطلالة مثيرة

فيديو

أنا جنبك

بأجواء السبعينات نجمة برنامج الدوم آلاء أيوب تطرح "أنا جنبك" بتوقيع بتول عرفة

محمد الشرنوبي

تفاصيل أغنيات ألبوم "بعد الليل" لـ محمد الشرنوبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف ادم

أحمد عاطف آدم يكتب : فخ الشائعات وقت الأزمات

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : صحة المواطن ليست مجالًا للإهمال .. أين الرقابة على محال الأغذية؟

أ.د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: من الإعداد إلى الارتقاء.. خطوات البناء والنماء والازدهار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رقمنة ماسبيرو

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: معركة هرمز قد لا تقف طويلًا عند الخليج

المزيد