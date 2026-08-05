وفاة ممرضة أثناء تأدية عملها بمستشفى الفكرية المركزي بالمنيا

توفيت الممرضة هبة محمد أحمد، إحدى أعضاء فريق التمريض بوحدة الكلى بمستشفي الفكرية جنوب المنيا ، إثر تعرضها لوعكة صحية مفاجئة خلال تأدية عملها داخل المستشفى.

ونعت إدارة مستشفى الفكرية المركزي الفقيدة، مؤكدة أنها كانت من الكوادر المتميزة في العمل التمريضي، وعُرفت بين زملائها بحسن الخلق والإخلاص والتفاني في أداء رسالتها الإنسانية، حيث كرست جهدها لخدمة المرضى بكل أمانة ومسؤولية.

وأكدت إدارة المستشفى أن الراحلة تركت سيرة طيبة بين زملائها والمرضى، وكانت نموذجًا يحتذى به في الالتزام والعطاء، داعية المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أسرتها وزملاءها الصبر والسلوان.

وأثار خبر وفاتها حالة من التأثر داخل أوساط العاملين بالقطاع الصحي، الذين حرصوا على نعيها بكلمات مؤثرة، مستذكرين ما عُرفت به من إخلاص في أداء واجبها المهني، وظلت تؤدي رسالتها حتى آخر لحظات حياتها داخل مكان عملها.