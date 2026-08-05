محافظ المنيا يعتمد الخطة السكانية للمحافظة للعام 2026-2027 لدعم التنمية

في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، اعتمد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، الخطة السكانية للمحافظة للعام 2026 -2027، بهدف دعم جهود التنمية البشرية، وتحسين الخصائص السكانية، والارتقاء بجودة حياة المواطنين، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

وتستند الخطة إلى رؤية متكاملة أعدها المجلس القومي للسكان بالمنيا، برئاسة أماني محمد، مقررة الفرع، بالتعاون مع الجهات التنفيذية والشريكة، وتتضمن حزمة من البرامج والأنشطة التي تغطي مختلف مراكز وقرى المحافظة، مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجًا، لرفع الوعي بالقضايا السكانية، وتحسين المؤشرات، ودعم جهود التنمية البشرية.

وترتكز الخطة على عدد من المحاور الرئيسية، تشمل دعم تنمية الأسرة المصرية، والارتقاء بخدمات الصحة الإنجابية، وخفض معدلات الأمية والتسرب من التعليم، وتمكين المرأة والشباب اقتصاديًا واجتماعيًا، إلى جانب تعزيز المشاركة المجتمعية في تنفيذ المبادرات السكانية، بما يسهم في تحقيق أهداف الدولة في بناء الإنسان وتعزيز التنمية المستدامة.

البرامج السكانية

ووجه محافظ المنيا بالمتابعة الدورية لتنفيذ الخطة وقياس مؤشرات الأداء، من خلال التنسيق بين المجلس القومي للسكان بالمنيا والجهات التنفيذية والشريكة، لضمان تحقيق المستهدفات وتعظيم أثر البرامج السكانية، بما ينعكس إيجابًا على تحسين جودة الحياة ودعم مسيرة التنمية الشاملة بالمحافظة.

