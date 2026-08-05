قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي لنظيره اليوناني: نبذل جهودا مكثفة مع الوسطاء لاستقرار الأوضاع في المنطقة
5 مليارات دولار.. مدبولي يستعرض مقترح مشروعي المدينتين الطبيتين بالعاصمة الجديدة والعلمين
السكة الحديد تعلن تخفيض سرعات القطارات في الوجهين القبلي والبحري بسبب ارتفاع درجات الحرارة
مرموش على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي أمام نجوم الدوري الكوري
قصف وإطلاق نار و هدم منازل.. الاحتلال الإسرائيلي يواصل اعتداءاته على غزة
وزير الخارجية: رفض قاطع لتهجير الفلسطينيين أو المساس بالوضع القائم في القدس الشرقية
هيئة الطاقة الذرية تبحث مع وزارة الصحة تعزيز التعاون في مجال العلاج الإشعاعي
20 ألف وحدة سكنية.. شروط الحصول على شقق الإيجار التمليكي
تقارير تركية: محمد صلاح يرتدي القميص رقم 10 مع طرابزون سبور
من 10 إلى 25 ألف جنيه دون فوائد.. تفاصيل قروض الأوقاف الجديدة للفئات المستحقة
مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة بتنسيق الجامعات 2026 بعد بدء تسجيل الرغبات
الرئيس السيسي يعرب عن تضامن مصر الكامل مع اليونان في مواجهة تداعيات حرائق الغابات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا يعتمد الخطة السكانية للمحافظة للعام 2026-2027 لدعم التنمية

محافظ المنيا
محافظ المنيا
ايمن رياض

في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، اعتمد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، الخطة السكانية للمحافظة للعام 2026 -2027، بهدف دعم جهود التنمية البشرية، وتحسين الخصائص السكانية، والارتقاء بجودة حياة المواطنين، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

وتستند الخطة إلى رؤية متكاملة أعدها المجلس القومي للسكان بالمنيا، برئاسة أماني محمد، مقررة الفرع، بالتعاون مع الجهات التنفيذية والشريكة، وتتضمن حزمة من البرامج والأنشطة التي تغطي مختلف مراكز وقرى المحافظة، مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجًا، لرفع الوعي بالقضايا السكانية، وتحسين المؤشرات، ودعم جهود التنمية البشرية.

وترتكز الخطة على عدد من المحاور الرئيسية، تشمل دعم تنمية الأسرة المصرية، والارتقاء بخدمات الصحة الإنجابية، وخفض معدلات الأمية والتسرب من التعليم، وتمكين المرأة والشباب اقتصاديًا واجتماعيًا، إلى جانب تعزيز المشاركة المجتمعية في تنفيذ المبادرات السكانية، بما يسهم في تحقيق أهداف الدولة في بناء الإنسان وتعزيز التنمية المستدامة.

البرامج السكانية

ووجه محافظ المنيا بالمتابعة الدورية لتنفيذ الخطة وقياس مؤشرات الأداء، من خلال التنسيق بين المجلس القومي للسكان بالمنيا والجهات التنفيذية والشريكة، لضمان تحقيق المستهدفات وتعظيم أثر البرامج السكانية، بما ينعكس إيجابًا على تحسين جودة الحياة ودعم مسيرة التنمية الشاملة بالمحافظة.
 

محافظ المنيا الخطة السكانية دعم الأسرة المصرية الإستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية رؤية مصر 2030

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

رد رسوم تظلمات الثانوية العامة لأي طالب يستحق “درجات إضافية” وإخطار مكتب التنسيق

أسعار الدواجن

مفاجأة في أسعار الفراخ اليوم.. البانيه يخسر 40 جنيهًا | والبيض يواصل الهبوط

تنسيق الجامعات 2026

مؤشرات المرحلة الأولى 2026.. 87.5% للهندسة و 92.9% للطب و92.1% للأسنان

خبز

شعبة المخابز: نشعر بالحزن من القرار الجديد برفع سعر الرغيف الفينو والسياحي | فيديو

ترامب

قرار يُغيّر حياة الأمريكيين .. ترامب يدفع نحو إلغاء تبديل الساعة مرتين سنويًا

إمام عاشور

إعلامي يكشف موقف إمام عاشور من تجديد تعاقده مع الأهلي .. فيديو

صورة أرشيفية

أكبر رئيس في العالم | من هو الزعيم الذي يُدير الحُكم عن بُعد ويُعيد تشكيل قادة الجيش؟

بيزيرا

كواليس أزمة بيزيرا مع الزمالك.. وموقف إدارة الأبيض من اللاعب | فيديو

ترشيحاتنا

مدير عام منظمة الصحة العالمية يصل الكونغو لدعم جهود مكافحة الإيبولا

مدير عام منظمة الصحة العالمية يصل الكونغو لدعم جهود مكافحة الإيبولا

وزير خارجية العراق يرفض محاولات التهجير القسري بالقدس ويدعو لتحرك دولي

وزير خارجية العراق يرفض محاولات التهجير القسري بالقدس ويدعو لتحرك دولي

المدير التنفيذي لمركز باكو الدولي للتعددية الثقافية، رَوان حسنوف

أذربيجان تستعرض تجربتها في مكافحة الإسلاموفوبيا خلال مؤتمر جامعة الدول العربية

بالصور

هل تناول البطيخ يوميًا مفيد أم مضر؟.. خبير تغذية يحسم الجدل

هل تناول البطيخ يوميًا مفيد أم مضر؟
هل تناول البطيخ يوميًا مفيد أم مضر؟
هل تناول البطيخ يوميًا مفيد أم مضر؟

برودة القدمين ليست دائمًا بسبب الطقس .. 8 علامات تكشف ضعف الدورة الدموية

برودة القدمين ليست دائمًا بسبب الطقس..8 علامات قد تكشف ضعف الدورة الدموية
برودة القدمين ليست دائمًا بسبب الطقس..8 علامات قد تكشف ضعف الدورة الدموية
برودة القدمين ليست دائمًا بسبب الطقس..8 علامات قد تكشف ضعف الدورة الدموية

عصير البطيخ لمرضى الضغط .. 7 فوائد قد تدعم صحة القلب والأوعية الدموية

يعد عصير البطيخ من أكثر المشروبات المنعشة في فصل الصيف، ولا يقتصر دوره على ترطيب الجسم فقط، بل يحتوي أيضًا على
يعد عصير البطيخ من أكثر المشروبات المنعشة في فصل الصيف، ولا يقتصر دوره على ترطيب الجسم فقط، بل يحتوي أيضًا على
يعد عصير البطيخ من أكثر المشروبات المنعشة في فصل الصيف، ولا يقتصر دوره على ترطيب الجسم فقط، بل يحتوي أيضًا على

المواطن أولا.. وزير النقل يترأس اجتماعا لشركة أكتا للنقل الجماعي

صورة من الاجتماع
صورة من الاجتماع
صورة من الاجتماع

فيديو

هرم خوفو والزلازل

كيف هزم هرم خوفو الزلازل؟.. دراسة تكشف السر بعد 4600 عام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف ادم

أحمد عاطف آدم يكتب : فخ الشائعات وقت الأزمات

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : صحة المواطن ليست مجالًا للإهمال .. أين الرقابة على محال الأغذية؟

أ.د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: من الإعداد إلى الارتقاء.. خطوات البناء والنماء والازدهار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رقمنة ماسبيرو

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: معركة هرمز قد لا تقف طويلًا عند الخليج

المزيد