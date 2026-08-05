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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نائب محافظ المنيا يشارك في ورشة العمل الإقليمية لإعداد مشروع القانون الموحد للإدارة المحلية بالفيوم

ورشة عمل عن قانون الإدارة المحلية الموحد
ورشة عمل عن قانون الإدارة المحلية الموحد
ايمن رياض

نيابةً عن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، شارك الدكتور محمد علي جبر، نائب المحافظ، في فعاليات ورشة العمل الإقليمية لإعداد مشروع القانون الموحد للإدارة المحلية، التي استضافتها محافظة الفيوم يومي 3 و4 أغسطس 2026، ونظمتها وزارة التنمية المحلية، بمشاركة قيادات وممثلي محافظات الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا، وذلك في إطار جهود الدولة لإعداد تشريع عصري يواكب تطوير منظومة الإدارة المحلية ويعزز كفاءة الأداء المؤسسي.

وتناولت الورشة استعراض مسودات مشروع القانون، ومناقشة الأسس الدستورية والتشريعية لإصداره، إلى جانب بحث سبل تطوير الهياكل التنظيمية للإدارة المحلية على مستوى المحافظات والمراكز والمدن والقرى، بما يدعم تطبيق اللامركزية ويرفع كفاءة تقديم الخدمات للمواطنين.

رؤية مصر 2030

وشهدت جلسات العمل، بحضور الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية، والدكتور محمد عفيفي، مدير مشروع الدعم الفني بالوزارة، مناقشة المقترحات والتعديلات الخاصة بمشروع القانون، وآليات تطوير منظومة العمل المحلي، وتمكين الوحدات المحلية من إدارة مواردها الذاتية بكفاءة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030 في بناء إدارة محلية أكثر كفاءة وفاعلية، وتعزيز التنمية المستدامة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
 

نائب محافظ المنيا ورشة عمل قانون الادارة المحلية الموحد رؤية مصر 2030 الموارد الذاتية

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