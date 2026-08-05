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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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لماذا يشعر بعض الأشخاص بالدوخة عند الوقوف بسرعة؟ طبيب يوضح

لماذا يشعر بعض الأشخاص بالدوخة عند الوقوف بسرعة؟.. طبيب يوضح الأسباب وطرق الوقاية
لماذا يشعر بعض الأشخاص بالدوخة عند الوقوف بسرعة؟.. طبيب يوضح الأسباب وطرق الوقاية
أسماء عبد الحفيظ

يشعر كثير من الأشخاص بدوار مفاجئ أو عدم اتزان عند الوقوف بسرعة بعد الجلوس أو الاستلقاء، وقد يصاحب ذلك زغللة في العين أو شعور بقرب الإغماء. 

ورغم أن هذه الحالة تكون مؤقتة في معظم الأحيان، فإن تكرارها قد يشير إلى مشكلة صحية تستدعي الانتباه.

 

لماذا يشعر بعض الأشخاص بالدوخة عند الوقوف بسرعة؟ 

ويؤكد الدكتور أحمد صبري أن الدوخة عند الوقوف بسرعة غالبًا ما ترتبط بانخفاض مفاجئ في ضغط الدم، وهي حالة تُعرف طبيًا بـهبوط الضغط الانتصابي، وتحدث عندما لا يتمكن الجسم من التكيف سريعًا مع تغيير وضعية الجسم.

 

ما سبب الدوخة عند الوقوف بسرعة؟

وقال الدكتور أحمد صبري إن الوقوف المفاجئ يؤدي إلى تجمع كمية من الدم في الساقين بفعل الجاذبية، ما يقلل مؤقتًا كمية الدم المتجهة إلى المخ، فيشعر الشخص بالدوخة أو عدم الاتزان إلى أن يعيد الجسم تنظيم ضغط الدم ومعدل ضربات القلب.

وأضاف أن هذه الحالة تستمر عادة لبضع ثوانٍ فقط، لكنها قد تكون أكثر وضوحًا لدى كبار السن أو الأشخاص الذين يعانون من بعض المشكلات الصحية.

 

أسباب الدوخة عند الوقوف بسرعة

وأوضح أن هناك عدة أسباب قد تؤدي إلى هذه الحالة، منها:

انخفاض ضغط الدم

يعد السبب الأكثر شيوعًا، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم بشكل طبيعي أو يتناولون أدوية لعلاج ارتفاعه.

 

الجفاف

فقدان السوائل نتيجة قلة شرب الماء أو التعرق الشديد أو الإسهال والقيء قد يؤدي إلى انخفاض حجم الدم، وبالتالي زيادة احتمالية الشعور بالدوخة.

 

انخفاض سكر الدم

قد يسبب تأخير الوجبات أو الصيام لفترات طويلة انخفاضًا في مستوى السكر بالدم، ما يؤدي إلى الشعور بالدوار عند الوقوف.

 

الأنيميا

أشار الدكتور أحمد صبري إلى أن نقص الهيموجلوبين يقلل كمية الأكسجين التي تصل إلى المخ، وهو ما قد يسبب الدوخة والإرهاق.

 

بعض الأدوية

مثل أدوية الضغط، ومدرات البول، وبعض مضادات الاكتئاب، التي قد تؤثر في ضغط الدم أو توازن السوائل.

 

مشكلات القلب

في بعض الحالات، قد يكون السبب اضطرابات في ضربات القلب أو ضعف كفاءة عضلة القلب، وهو ما يستدعي تقييمًا طبيًا.

 

أعراض قد تصاحب الدوخة

قد يعاني الشخص من:

  • زغللة أو تشوش الرؤية.
  • الشعور بعدم الاتزان.
  • ضعف عام.
  • غثيان.
  • تسارع أو بطء ضربات القلب.
  • الإحساس بقرب الإغماء.

 

كيف يمكن الوقاية؟

ينصح الدكتور أحمد صبري باتباع عدة إجراءات بسيطة، منها:

  • الوقوف تدريجيًا وعدم النهوض بشكل مفاجئ.
  • شرب كميات كافية من الماء يوميًا.
  • تجنب الوقوف لفترات طويلة دون حركة.
  • تناول وجبات متوازنة بانتظام.
  • ممارسة النشاط البدني لتحسين الدورة الدموية.
  • مراجعة الطبيب إذا كانت الدوخة مرتبطة بتناول دواء معين.

 

متى يجب زيارة الطبيب؟

أكد الدكتور أحمد صبري أن مراجعة الطبيب تصبح ضرورية إذا:

  • تكررت الدوخة بشكل متواصل.
  • صاحبها فقدان للوعي أو الإغماء.
  • حدثت مع ألم في الصدر أو ضيق في التنفس.
  • رافقها ضعف في أحد الأطراف أو صعوبة في الكلام.
  • استمرت الدوخة لفترة طويلة أو أثرت على القدرة على ممارسة الأنشطة اليومية.

هل الدوخة عند الوقوف دائمًا خطيرة؟

واختتم الدكتور أحمد صبري تصريحاته بالتأكيد على أن الدوخة عند الوقوف بسرعة غالبًا ما تكون بسيطة وعابرة، خاصة إذا حدثت بشكل متفرق، لكنها قد تكون في بعض الحالات علامة على انخفاض ضغط الدم، أو الجفاف، أو الأنيميا، أو مشكلات صحية أخرى، لذلك لا ينبغي تجاهلها إذا كانت متكررة أو مصحوبة بأعراض مقلقة، ويجب استشارة الطبيب لتحديد السبب والعلاج المناسب.

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