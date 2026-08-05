بوتين يوقع قانونًا يشرع تداول العملات المشفرة في روسيا.. تفاصيل

قال حسين مشيك، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من موسكو، إن الرئيس فلاديمير بوتين وقّع، يوم أمس، قانونًا يؤدي إلى تقنين العملات المشفرة في الداخل الروسي. وسوف يدخل القانون حيز التنفيذ في بداية شهر سبتمبر المقبل.

وأضاف خلال مداخلة في برنامج "صباح جديد"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، وتقدمه الإعلاميتان شروق وجدي وعهد العباسي، أن توقيع الرئيس فلاديمير بوتين جاء بعد اقتراح قدّمه مجلس الدوما الروسي، حيث ناقشه المجلس ووافق عليه بأغلبية أعضائه.

وأوضح أن هذا القانون يقضي بتقنين العملات المشفرة، أي إنه يسمح للمواطنين الروس، وكذلك للأجانب المقيمين في الداخل الروسي، بامتلاك عملات مشفرة، وأن تصبح هذه العملات ملكية خاصة وفقًا للقانون الروسي.

وأكد أن بعض البنود التي يتضمنها القانون لا تسمح للمواطن بالتداول بالعملات المشفرة بما يتجاوز الحد المسموح به، وهو 300 ألف روبل، وهذا أيضًا من ضمن البنود التي وقّع عليها الرئيس فلاديمير بوتين في قانون العملات المشفرة.

وأشار إلى أن بورصة موسكو سوف تدرج العملات المشفرة ضمن تعاملاتها، إضافة إلى عدد من البنوك الروسية، ولا سيما البنوك الكبرى في الداخل الروسي، لافتا إلى أنه خلال الفترة الماضية، ولا سيما منذ بداية الصراع الروسي الأوكراني، اتجه عدد كبير من أفراد المجتمع الروسي إلى الاعتماد على العملات المشفرة والتعامل بها.