جماهير طرابزون التركي تستعد لاستقبال محمد صلاح في مطار أتاتورك

بدأ مشجعو نادي طرابزون التركي في الوصول لمطار أتاتورك استعدادا لاستقبال محمد صلاح نجم منتخب مصر والمرتقب انضمامه للفريق التركي خلال الساعات القادمة

وهتف مشجعو طرابزون سبور أمام صالة الطيران العامة في مطار أتاتورك:"يالله بسم الله محمد صلاح"

موعد أول مباراة لـ محمد صلاح في تركيا

ومن المنتظر أن تكون أول مباراة لمحمد صلاح بقميص طرابزون يوم 15 أغسطس الجاري وأمام فريق قاسم باشا في الجولة الأولى من بطولة الدوري

وكشفت تقارير صحفية تركية تفاصيل العقد الذي سيوقعه محمد صلاح مع طرابزون سبور، حيث يمتد التعاقد لمدة موسمين، مقابل 17 مليون يورو سنويًا، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو أخرى في كل موسم ضمن بنود إضافية، ليصل إجمالي قيمة العقد إلى 44 مليون يورو.

وأشارت التقارير إلى أن صلاح سيحصل أيضًا على نسبة تتراوح بين 20 و25% من عائدات بيع القمصان الخاصة باسمه، وهو ما قد يرفع إجمالي العائد المالي للاعب إلى نحو 50 مليون يورو خلال مدة التعاقد.