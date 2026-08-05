محمد صلاح يمنح طرابزون سبور دفعة جماهيرية.. شعبيته الرقمية تتفوق على كبار أندية تركيا

لم يقتصر المكسب الذي حققه طرابزون سبور بالتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح على الجانب الفني فقط، بل امتد إلى الجانب التسويقي والجماهيري، في ظل الشعبية العالمية التي يتمتع بها قائد منتخب مصر عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وذكرت شبكة 61saat التركية أن محمد صلاح يمتلك نحو 67.7 مليون متابع عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام"، وهو رقم يفوق بفارق كبير عدد متابعي أبرز الأندية التركية، ما يعكس حجم التأثير الجماهيري الذي يصاحب انتقاله إلى طرابزون.

وأضافت الشبكة أن عدد متابعي صلاح يتجاوز الحسابات الرسمية لأندية جالطة سراي، وفناربخشة، وبشكتاش، الأمر الذي يمنح النادي التركي فرصة استثنائية لتعزيز حضوره الإعلامي وزيادة انتشاره عالميًا.

وأشارت التقارير إلى أن النجم المصري يأتي ضمن قائمة أكثر لاعبي كرة القدم متابعة على "إنستجرام"، إلى جانب أسماء بارزة مثل كريستيانو رونالدو، وليونيل ميسي، ونيمار، وكيليان مبابي، وديفيد بيكهام، وإيرلينج هالاند، وكريم بنزيما، وهو ما يبرز مكانته كواحد من أكثر الرياضيين تأثيرًا على مستوى العالم.

وأوضحت الشبكة أن شعبية صلاح شهدت ارتفاعًا ملحوظًا بعد مشاركته في كأس العالم 2026، حيث واصل إضافة ملايين المتابعين إلى حساباته، ليعزز من قيمته التسويقية خارج المستطيل الأخضر.

وترى وسائل الإعلام التركية أن صفقة محمد صلاح تمثل استثمارًا يتجاوز حدود كرة القدم، إذ لا يضيف اللاعب خبراته وإمكاناته الفنية فقط، بل يجلب معه قاعدة جماهيرية عالمية واهتمامًا إعلاميًا واسعًا، وهو ما قد ينعكس بصورة مباشرة على شعبية طرابزون سبور وعوائده التجارية خلال الفترة المقبلة.