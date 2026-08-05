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موعد بدء الدراسة 2027 للمدارس الحكومية والخاصة والدولية ..ماذا قررت التعليم؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موعد بدء الدراسة 2027 للمدارس الحكومية والخاصة والدولية ..ماذا قررت التعليم؟

موعد بدء الدراسة 2027
موعد بدء الدراسة 2027
ياسمين بدوي

موعد بدء الدراسة 2027 للمدارس الحكومية والخاصة والدولية في مصر ، خبر يهم جميع الأسر المصرية حالياً ، حيث يبحث الجميع عن آخر الأخبار المعلنة بهذا الشأن للتأكد من مدى وجود أي تغيير أو تعديل جديد من وزارة التربية والتعليم .

موعد بدء الدراسة 2027 للمدارس الحكومية

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من جانبها نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، صدور أي قرارات بشأن تغيير موعد بدء الدراسة 2027 للمدارس الحكومية المعلن رسميا حتى الآن .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه قد تقرر رسمياً أن يكون موعد بدء الدراسة 2027 للمدارس الحكومية والرسمية والخاصة والمتفوقين واليابانية يوم السبت الموافق 12 سبتمبر 2026 في مدارس المحافظات التي لا تطبق إجازة السبت .

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موعد بداية الدراسة 2027 في المدارس الدولية

كما حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارها النهائي بشأن موعد بداية الدراسة 2027 في المدارس الدولية

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون موعد بداية الدراسة 2027 في المدارس الدولية مختلف عن موعد المدارس الحكومية ، مؤكدةً أن موعد بداية الدراسة 2027 في المدارس الدولية سيكون يوم 6 سبتمبر 2026 .

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الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2027

وبعد الإعلان الرسمي  عن قرار تحديد يوم السبت الموافق 12 سبتمبر 2026 ليكون موعد بداية العام الدراسي الجديد 2027 ، أكدت الوزارة استمرار العام الدراسي الجديد 2027 حتى حتى الخميس 24 يونيو 2027 ، بإجمالي ٣٩ أسبوعًا دراسيًا

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خريطة العام الدراسي الجديد 2027

 

  •  يبلغ عدد أيام الدراسة الفعلية خلال الفصل الأول ٩٣ يومًا، بينما يبلغ عدد أيام الدراسة الفعلية خلال الفصل الدراسي الثاني ٩٠ يومًا، ليصل إجمالي عدد أيام الدراسة خلال العام الدراسي إلى ١٨٣ يومًا، مع احتساب فترات الامتحانات ضمن أيام الدراسة الفعلية ونسب الحضور المقررة قانونًا.
  •  تبدأ إجازة نصف العام لمدة أسبوعين اعتبارًا من السبت ٢٣ يناير ٢٠٢٧، وحتى الخميس ٤ فبراير ٢٠٢٧.
  •  يخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة.
     
  •  تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل اعتبارًا من ٩ يناير ٢٠٢٧ وحتى ١٤ يناير ٢٠٢٧، بينما تُعقد امتحانات الشهادة الإعدادية خلال الفترة من ١٦ يناير ٢٠٢٧ وحتى ٢١ يناير ٢٠٢٧.
  •  يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق ٦ فبراير ٢٠٢٧، ويستمر حتى الخميس ٢٤ يونيو ٢٠٢٧، حيث تُعقد امتحانات صفوف النقل خلال الفترة من ٢٢ مايو ٢٠٢٧ وحتى ٢٧ مايو ٢٠٢٧، بينما تُجرى امتحانات الشهادة الإعدادية من ٢٩ مايو ٢٠٢٧ وحتى ٣ يونيو ٢٠٢٧.
  •  تبدأ امتحانات الدور الأول للدبلومات الفنية اعتبارًا من ٢٩ مايو ٢٠٢٧ وحتى ١٠ يونيو ٢٠٢٧.
  •  تبدأ امتحانات الصف الثاني بكالوريا 2027 من ١٢ يونيو ٢٠٢٧ وحتى ٢٢ يونيو ٢٠٢٧.
  •  بدء امتحانات الثانوية العامة 2027 من ٢٦ يونيو ٢٠٢٧ وحتى ٢١ يوليو ٢٠٢٧.
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