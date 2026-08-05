موعد بدء الدراسة 2027 للمدارس الحكومية والخاصة والدولية ..ماذا قررت التعليم؟

موعد بدء الدراسة 2027 للمدارس الحكومية والخاصة والدولية في مصر ، خبر يهم جميع الأسر المصرية حالياً ، حيث يبحث الجميع عن آخر الأخبار المعلنة بهذا الشأن للتأكد من مدى وجود أي تغيير أو تعديل جديد من وزارة التربية والتعليم .

موعد بدء الدراسة 2027 للمدارس الحكومية

من جانبها نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، صدور أي قرارات بشأن تغيير موعد بدء الدراسة 2027 للمدارس الحكومية المعلن رسميا حتى الآن .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه قد تقرر رسمياً أن يكون موعد بدء الدراسة 2027 للمدارس الحكومية والرسمية والخاصة والمتفوقين واليابانية يوم السبت الموافق 12 سبتمبر 2026 في مدارس المحافظات التي لا تطبق إجازة السبت .

موعد بداية الدراسة 2027 في المدارس الدولية

كما حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارها النهائي بشأن موعد بداية الدراسة 2027 في المدارس الدولية

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون موعد بداية الدراسة 2027 في المدارس الدولية مختلف عن موعد المدارس الحكومية ، مؤكدةً أن موعد بداية الدراسة 2027 في المدارس الدولية سيكون يوم 6 سبتمبر 2026 .

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2027

وبعد الإعلان الرسمي عن قرار تحديد يوم السبت الموافق 12 سبتمبر 2026 ليكون موعد بداية العام الدراسي الجديد 2027 ، أكدت الوزارة استمرار العام الدراسي الجديد 2027 حتى حتى الخميس 24 يونيو 2027 ، بإجمالي ٣٩ أسبوعًا دراسيًا

خريطة العام الدراسي الجديد 2027