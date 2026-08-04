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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

من الألف للياء .. إليك طرق علاج الدوالي الكاملة

الدوالي
الدوالي
اسماء محمد

تهدف معالجة الدوالي إلى تخفيف الأعراض ومنع المضاعفات وقد يكون الهدف بالنسبة للبعض تحسين المظهر.

 واليكم القائمة الكاملة لعلاج الدوالي وذلك وفقا لما جاء في موقعstanfordhealthcare.

العلاج المنزلي


قد يكون العلاج المنزلي كافيًا لتخفيف الأعراض ومنع تفاقم الدوالي و يمكنك القيام بما يلي:

ارتدي جوارب ضاغطة.
ارفع ساقيك.
تجنب الجلوس أو الوقوف لفترات طويلة.
مارس الرياضة بانتظام.

العلاج الطبي 

إجراءات
إذا لم يُجدِ العلاج المنزلي نفعاً، فهناك إجراءات طبية يمكنها علاج الدوالي وتشمل هذه الإجراءات ما يلي:

العلاج بالليزر

تُستخدم طاقة الليزر لتكوين ندبات وتدمير الدوالي وهذا ما يسمى بالاستئصال.

يُجرى العلاج بالليزر البسيط على الأوردة الصغيرة القريبة من سطح الجلد، مثل الأوردة العنكبوتية ويُستخدم الليزر خارج الجلد.

يستخدم العلاج بالليزر داخل الوريد ألياف ليزرية تُدخل في الوريد ويؤدي استئصال الليزر داخل الوريد إلى انغلاقه.

الربط والاستئصال

يتم إجراء شقوق (قطع) فوق الوريد الدوالي، ويتم ربط الوريد (ربطه) وإزالته (استئصاله).

استئصال الوريد

تُجرى عدة شقوق صغيرة في الجلد يتم من خلالها إزالة الدوالي ويُطلق على هذه العملية أيضاً اسم الاستئصال بالطعن.

العلاج بالترددات الراديوية

تُستخدم طاقة الترددات الراديوية داخل الوريد لإحداث ندبة فيه وإغلاقه ويمكن استخدامها لإغلاق دوالي الأوردة الكبيرة في الساق.

العلاج بالتصليب


يتم حقن مادة كيميائية في الوريد المتضخم لإتلاف وتكوين ندبة في بطانته الداخلية، مما يؤدي إلى انغلاقه وعادةً ما تكون هذه الطريقة أكثر فعالية مع الأوردة الصغيرة.

يمكن أن تتسبب جميع هذه الإجراءات في حدوث ندوب أو تغير لون الجلد.

مشاكل العلاج


قد يكون العلاج ضرورياً لإزالة الأوردة المتضررة، أو معالجة المضاعفات، أو تصحيح المشكلة المسببة للدوالي ويؤثر حجم الدوالي على خيارات العلاج المتاحة.

تُعالج الدوالي الكبيرة عادةً بالربط والاستئصال، أو العلاج بالليزر، أو العلاج بالترددات الراديوية وفي بعض الحالات، قد يكون الجمع بين هذه العلاجات هو الأنسب وعادة ما يتم علاج الدوالي الصغيرة والأوردة العنكبوتية عن طريق العلاج بالتصليب أو العلاج بالليزر على الجلد.

قد يرغب بعض الأشخاص في تحسين مظهر أرجلهم، حتى وإن لم تكن دوالي الساقين لديهم تُسبب مشاكل أخرى وفي هذه الحالات، قد يكون الإجراء الجراحي خيارًا مناسبًا، طالما لا توجد مشاكل صحية أخرى تجعل هذه العلاجات محفوفة بالمخاطر.

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