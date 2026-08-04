أحمد جابر : تأمين احتياجات مصر من الطاقة يحصّن الاقتصاد الوطني

أكد النائب أحمد جابر، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإعطاء ملف تأمين احتياجات الدولة من الطاقة أولوية قصوى، تعكس نهجًا استراتيجيًا يهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني وضمان استمرار مسيرة التنمية، في ظل ما يشهده العالم من اضطرابات متلاحقة في أسواق الطاقة.

وقال جابر في تصريح خاص لـ"صدي البلد"، إن استقرار إمدادات المنتجات البترولية والغاز الطبيعي يمثل أحد أهم عوامل الحفاظ على استقرار الأسواق المحلية، واستمرار دوران عجلة الإنتاج، وتوفير احتياجات القطاعات الصناعية والخدمية، مؤكدًا أن أمن الطاقة أصبح عنصرًا رئيسيًا في قوة الاقتصاد وقدرته على الصمود أمام الأزمات.

تسريع تنمية الاكتشافات الجديدة

وأضاف عضو مجلس النواب أن اهتمام الحكومة بزيادة الإنتاج المحلي، وتسريع تنمية الاكتشافات الجديدة، والتوسع في أنشطة البحث والاستكشاف، يعكس رؤية واضحة لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، وتقليل الاعتماد على الخارج، بما يسهم في ترشيد فاتورة الاستيراد ودعم الاحتياطي من النقد الأجنبي.

وأشار إلى أن ما حققته الدولة من تطوير للبنية التحتية لقطاع البترول والغاز خلال السنوات الأخيرة مكّن مصر من امتلاك قدرات كبيرة في مجالات الإنتاج والنقل والتخزين والتداول، وهو ما يعزز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة، ويفتح المجال أمام جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأوضح جابر أن توفير الطاقة بصورة مستقرة لا ينعكس فقط على الاقتصاد، بل يمتد أثره إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم خطط الدولة للتوسع الصناعي، وتنفيذ المشروعات القومية، وهو ما يجعل هذا الملف في صدارة أولويات المرحلة الحالية.

واكد النائب أحمد جابر على أن استمرار الدولة في تنفيذ خططها لتأمين احتياجات السوق المحلية من الطاقة يعزز ثقة المواطنين والمستثمرين على حد سواء، ويؤكد أن مصر تمتلك رؤية متكاملة للتعامل مع التحديات العالمية، بما يحافظ على استقرار الاقتصاد الوطني ويؤسس لمعدلات نمو أكثر استدامة خلال السنوات المقبلة.