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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر تطورات الأوضاع الإقليمية

وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر تطورات الأوضاع الإقليمية
وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر تطورات الأوضاع الإقليمية
فرناس حفظي

جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة، اليوم، وذلك في إطار التشاور والتنسيق المستمر بشأن التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.

تناول الاتصال نتائج الاتصالات والجهود الدبلوماسية الرامية إلى دفع مسار التهدئة، حيث استعرض الوزيران مستجدات التحركات الإقليمية والدولية الرامية إلى احتواء التصعيد بالمنطقة. كما بحثا تداعيات استئناف العمليات العسكرية، مؤكدين أهمية تكثيف الجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والعودة إلى المسار التفاوضي، بما يسهم في احتواء التوترات وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي. وشدد الوزيران كذلك على ضرورة إعطاء الأولوية للحلول السياسية والدبلوماسية، واحترام قواعد القانون الدولي، بما يسهم في تسوية الأزمات الإقليمية بالوسائل السلمية.

وزير الخارجية التطورات قطر التهدئة خفض التصعيد

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