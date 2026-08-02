وزيرا خارجية مصر والعراق يؤكدان أهمية العمل لخفض التصعيد وتغليب لغة الحوار

جري اتصال هاتفي بين الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وفؤاد حسين، وزير خارجية العراق، تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والبناء على الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية العراقية، بما يسهم في توسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات، فضلاً عن مواصلة التنسيق والتشاور إزاء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

شهد الاتصال تبادل الرؤى بشأن مستجدات الأوضاع في المنطقة، حيث شدد الوزيران على أهمية العمل المشترك لخفض التصعيد، وتغليب لغة الحوار، ودعم الجهود الرامية إلى التهدئة وتسوية الأزمات بالوسائل السياسية والدبلوماسية، بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة ويجنبها المزيد من التوتر.

كما تناول الاتصال تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، حيث شدد الوزير عبد العاطى على أهمية استكمال تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي، بما يسهم في ضمان النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية، وتهيئة الظروف للانتقال إلى المراحل التالية.