محافظ البحيرة تتابع أعمال توسعة وصيانة مدرسة الشهيد مدحت عبد العزيز عبد المنعم الإعدادية بأبو المطامير

قامت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بجولة مفاجئة لتفقد أعمال التوسعة والصيانة الجارية بمدرسة الشهيد مدحت عبد العزيز عبد المنعم الإعدادية بقرية جناكليس التابعة لمركز أبو المطامير.

وخلال الجولة، تفقدت المحافظ الأعمال الجارية، والتي تشمل تنفيذ توسعات جديدة داخل المدرسة، وتعلية السور، وإنشاء مبنى جديد للتعليم الأساسي، وذلك تحت إشراف هيئة الأبنية التعليمية، بما يسهم في دعم المنظومة التعليمية، وتحسين جودة الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب.

والمدرسة مقامة على مساحة إجمالية تبلغ 2750 مترًا مربعًا، وتضم حاليًا 11 فصلًا دراسيًا، وجاري تنفيذ توسعة بإضافة 25 فصلًا تعليميًا جديدًا، لتصل الطاقة الاستيعابية إلى 36 فصلًا دراسيًا

بما يسهم في استيعاب الزيادة في أعداد الطلاب، والحد من الكثافات داخل الفصول، والارتقاء بمستوى العملية التعليمية.

ووجهت الدكتورة جاكلين عازر بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة بالمبنى القديم وتجهيزه لدخول الخدمة خلال العام الدراسي الجديد، مع اتخاذ إجراءات الحماية والوقاية اللازمة لحين الانتهاء من المبنى الجاري إنشاؤه، وعمل سور يفصل بين منطقة الأعمال الإنشائية الجارية والمبني الجاري صيانته، بما يضمن تأمين موقع العمل والحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين لحين الانتهاء من المبنى الجديد.

واكدت محافظ البحيرة على تكثيف أعمال الإشراف الهندسي والمتابعة اليومية، مع الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية والهندسية ومعايير الجودة في جميع مراحل التنفيذ، بما يضمن سرعة الإنجاز، وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة، والانتهاء من الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد، بما يسهم في خدمة أبناء مركز أبو المطامير والارتقاء بالعملية التعليمية.

مشيرة الى أن تطوير المدارس والتوسع في إنشاء الفصول الدراسية يمثلان ركيزة أساسية في خطة الدولة للنهوض بالمنظومة التعليمية، كما أن المحافظة تتابع بصورة مستمرة جميع المشروعات التعليمية الجاري تنفيذها، لضمان توفير بيئة تعليمية متطورة تواكب رؤية الدولة وتلبي احتياجات الطلاب.