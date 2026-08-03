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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مدبولى: تأمين احتياجاتنا من الطاقة لضمان استدامة توفر المنتجات البترولية

مدبولى: أولوية قصوي لملف تأمين احتياجاتنا من الطاقة لضمان استدامة توفير المنتجات البترولية والغاز الطبيعي لمختلف القطاعات
مدبولى: أولوية قصوي لملف تأمين احتياجاتنا من الطاقة لضمان استدامة توفير المنتجات البترولية والغاز الطبيعي لمختلف القطاعات
أ ش أ

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تولي ملف تأمين احتياجات الدولة من الطاقة أولوية قصوى، وذلك في إطار الحرص على ضمان استدامة توفير المنتجات البترولية والغاز الطبيعي لمختلف القطاعات.

وشدد مدبولى - خلال لقائه، اليوم /الاثتنين/ في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، مع المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة - على أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين جميع الجهات المعنية، ومواصلة تنفيذ خطط الوزارة لزيادة الإنتاج المحلي، والإسراع بتنمية الاكتشافات الجديدة بما يعزز أمن الطاقة، ويدعم جهود الدولة لتحقيق الاستفادة المثلى من مواردها، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة.

وخلال اللقاء، استعرض وزير البترول والثروة المعدنية خطة الوزارة لتأمين احتياجات السوق المحلية من الطاقة خلال شهر أغسطس، والإجراءات التنفيذية المتخذة لتوفير إمدادات الطاقة والبدائل التشغيلية، مستعرضًا الموقف التنفيذي لمختلف سيناريوهات التشغيل.

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ملف تأمين احتياجات الدولة توفير المنتجات البترولية

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