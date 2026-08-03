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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بعد زلزال الفجر| تنبيه عاجل للبحوث الفلكية يكشف حقيقة الوضع الزلزالي بمصر

زلزال
زلزال
عادل نصار

رغم حالة القلق التي صاحبت الهزة الأرضية التي شعر بها المواطنون فجر اليوم، جاءت الرسائل الرسمية من المعهد القومي للبحوث الفلكية لتبدد المخاوف، مؤكدة أن الوضع تحت السيطرة، وأن ما تم رصده من توابع يُعد طبيعيًا بعد الزلازل المتوسطة. 

لا مخاطر زلزالية والأوضاع مستقرة حتى الآن

أكد الدكتور شريف عبد الهادي، رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أن التوابع التي أعقبت الزلزال بلغت عدة هزات جميعها أقل من 3 درجات على مقياس ريختر، ولم يشعر بها المواطنون، موضحًا أن استمرار التوابع بعد الزلازل المتوسطة أمر طبيعي ولا يدعو للقلق.

مصر لا تزال بعيدة عن الأحزمة الزلزالية الرئيسية

وأوضح الدكتور شريف عبد الهادي، رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن مصر لا تزال بعيدة عن الأحزمة الزلزالية الرئيسية، وأن النشاط الزلزالي في خليج السويس وخليج العقبة والبحر الأحمر يقتصر غالبًا على هزات متوسطة أو ضعيفة، لا تؤثر في البنية التحتية أو الأرواح، وإنما يقتصر تأثيرها على شعور السكان بها.

زلزال

لا أضرار ومصر ليست ضمن الأحزمة الزلزالية النشطة

ودعا الدكتور شريف عبد الهادي، رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، المواطنين إلى التحلي بالهدوء أثناء الزلازل، والبقاء داخل أماكنهم حتى انتهاء الهزة، مع تجنب استخدام المصاعد أو السلالم، مؤكدًا أهمية نشر ثقافة السلامة والتدريب على إجراءات التصرف السليم في مثل هذه الحالات.

فيما استيقظ ملايين المصريين فجر اليوم على إشعار غير معتاد ظهر على هواتف أندرويد، يحذر من وقوع هزة أرضية قبل ثوانٍ من الشعور بها، وبمجرد انتهاء الزلزال، بدأت الأسئلة تتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، هل توقع الهاتف الزلزال؟ وهل كانت جوجل تعلم بموعد الهزة مسبقًا؟ ولماذا وصل التنبيه إلى بعض الأشخاص بينما لم يصل إلى آخرين؟.

القومي للبحوث الفلكية قسم الزلازل الزلزال

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