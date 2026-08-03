الغالي على كل أهلاوي وزملكاوي.. هشام يكن ينشر صورة مع مؤمن زكريا| صور

حرص هشام يكن، نجم الزمالك السابق، على مشاركة متابعيه لحظة مميزة جمعته بمؤمن زكريا، نجم الأهلي السابق، خلال قضائهما إجازتهما الصيفية بأحد المدن الساحلية.

ونشر هشام يكن صورة تجمعه بمؤمن زكريا عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، وأرفقها بتعليق جاء فيه: "الغالي على كل أهلاوي وزملكاوي"، في رسالة عكست حالة الود التي تجمع نجوم الكرة المصرية بعيدًا عن المنافسة بين الأهلي والزمالك.

وفي سياق آخر، يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته للموسم الجديد، حيث يخوض ثالث مبارياته الودية أمام بترول أسيوط يوم 5 أغسطس، ضمن البرنامج الإعدادي الذي وضعه الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الأهلي إلى إسبانيا عقب مواجهة بترول أسيوط، للدخول في معسكر إعداد خارجي يتضمن تدريبات مكثفة وعددًا من المباريات الودية، بهدف رفع معدلات الانسجام بين اللاعبين، خاصة الصفقات الجديدة، والوصول إلى أعلى درجات الجاهزية.

ويختتم الأهلي فترة الإعداد بمواجهة ودية قوية أمام برشلونة الإسباني يوم 19 أغسطس، في اختبار فني مهم يمنح الجهاز الفني فرصة أخيرة لتقييم جاهزية اللاعبين والاستقرار على ملامح الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.