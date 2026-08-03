الجهاز الفني للزمالك يضم عمر عبد العزيز لمعسكر العاصمة الإدارية

كشف طارق السيد نجم الزمالك السابق عن قرار الجهاز الفني لنادي الزمالك بضم حارس المرمى الشاب عمر عبد العزيز إلى قائمة الفريق المسافرة لمعسكر العاصمة الإدارية الجديدة استعداداً للموسم الجديد.

وكتب طارق السيد عبر حسابه على "فيسبوك"الجهاز الفني للزمالك يضم عمر عبد العزيز لمعسكر العاصمة الجديدة".

تلقى نادي الزمالك إخطارا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يقضي بإلزامه بسداد المستحقات المالية المتأخرة للاعبه السابق عبد الحميد معالي وذلك بعد فسخ التعاقد بين الطرفين من جانب اللاعب.

مهلة أخيرة لتجنب إيقاف القيد

ومنح "فيفا" إدارة الزمالك مهلة تمتد إلى 45 يوما لسداد مستحقات اللاعب محذرا من توقيع عقوبة إيقاف القيد لفترتي انتقالات حال عدم الالتزام بتنفيذ القرار خلال المدة المحددة.

أزمة جديدة مع عبد الحميد معالي

وتعد هذه القضية امتدادا لسلسلة الأزمات المرتبطة بعبد الحميد معالي إذ سبق أن تسبب انتقاله إلى الزمالك في نشوب نزاع مع ناديه السابق اتحاد طنجة المغربي بشأن المستحقات المالية الخاصة بالصفقة.