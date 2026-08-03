حمدي الميرغني يتراجع عن إعلان انفصاله عن زوجته ويحذفه من حساباته الرسمية..تفاصيل

أثار الفنان حمدي الميرغني جدلًا كبيرًا خلال الساعات الماضية، بسبب إعلانه خبر انفصاله عن زوجته الفنانة إسراء عبدالفتاح ثم تراجعه وحذفه من حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحذف المرغني منشور إعلان الانفصال، مما فتح باب التكهنات حول ما إذا كان الانفصال تم بالفعل أم أن حساب الميرغني تعرض للسرقة، أو تم الصلح بينهما وعادا لبعضهما.

وكان كتب حمدي الميرغني في منشور عبر خاصية الستوري بموقع انستجرام: "بعد أن استخرنا الله، وبعد رحلة طويلة مليئة بالتجارب والذكريات، قررت أنا وإسراء إنهاء زواجنا بكل احترام وتقدير متبادل.. سنظل نكن لبعضنا كل التقدير على ما كان بيننا من عشرة طيبة".



وتابع: "وندعو الله أن يعوض كلا منا خيرًا، وأن يرزقنا السكينة والتوفيق في خطواتنا القادمة.. شكرًا لكل من أحبنا ودعا لنا، ونرجو من الجميع احترام خصوصية هذا القرار، والدعاء لنا بالخير والتوفيق في تربية أجمل هدية لنا من رب العالمين، ابنتنا تمارا، بعيدًا عن قيل وقال ممن لا يراعون الله".

وأتم الميرغني: "الحمدلله على كل ما مضى، والحمدلله على ما هو آت".