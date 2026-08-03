الصحة الفلسطينية: ارتفاع ضحايا العدوان على غزة إلى 73 ألفا و375 شهيدا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 73 ألفا و375 شهيدا، و174 ألفا و220 مصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023.



وأوضحت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 19 شهيدا، إضافة إلى 35 مصابا.



وفي سياق آخر ، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين قرية كفر قدوم شرق قلقيلية.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية من مدخلها الشرقي، وانتشرت في الحارة الشامية التحتا ومنطقة المغاير، وداهمت عددًا من المنازل، كما أوقفت عدة مركبات وفتشتها واستجوبت ركابها.



كما هاجم مستوطنون مسلحون بحماية جنود الاحتلال الإسرائيلي منازل الفلسطينيين في خربة الخرابة جنوب شرق بلدة السموع جنوب الخليل، كما جرفوا أراضي الفلسطينيين في بلدتي أودلا وعورتا جنوب نابلس، لشق طرق جديدة وتوسيع بؤرة استيطانية في المكان.