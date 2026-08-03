قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بن شرقي حلقة الوصل بين عموتة ولاعبي الأهلي.. تفاصيل
مصر آمنة من الأحزمة الزلزالية ولا خطر على البنية التحتية.. البحوث الفلكية توضح
الحق اشتري عيار 21 بـ 5930 جنيهًا.. مفاجأة بشأن الذهب خلال الفترة المقبلة
الـ 5 جرام بـ35 ألف.. أسعار سبائك الذهب عيار 24 الآن
عنف وإجرام وتجويع وإمراض.. هذا ما فعله الاحتلال بالمعتقل سليمان حميد
ادعولي يا أخواتي أنا طالع المنصة.. آخر ظهور للمتهم بانتحال صفة قاضٍ قبل القبض عليه
الأربعاء المقبل.. افتتاح المؤتمر العربي الـ12 للمسؤولين عن الأمن السياحي
مات ساجدا.. وفاة مسن أثناء صلاة الفجر بمسجد في كفر شكر
صور نفسه بوشاح القضاة للنصب على المواطنين ..تفاصيل اعترافات عاطل انتحل صفة قاضي
سافرت واتغربت وخد دهبي وعزالي واتجوز بيهم.. صاحبة فيديو "سب الزوج " تكشف تفاصيل جديدة
رصاصة إسرائيلية تخترق يد طفل فلسطيني داخل فصله الدراسي بغزة
طارق السيد: ياسر إبراهيم يطلب 30 مليون جنيه لتمديد عقده مع الأهلي لموسمين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة بني سويف: تقديم 4200 خدمة طبية خلال قافلة علاجية بقرية دنديل

قافلة طبية ببني سويف
قافلة طبية ببني سويف

واصلت مديرية الصحة ببني سويف تنفيذ القوافل الطبية العلاجية المجانية لخدمة المواطنين، في إطار تنفيذ خطة وزارة الصحة والسكان الهادفة إلى إيصال الخدمات الطبية المجانية إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وبتوجيهات الدكتور وزير الصحة والسكان، وتحت رعاية اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، وإشراف الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة.

وفي هذا السياق، نفذت مديرية الصحة قافلة طبية بقرية دنديل مركز ناصر يومي السبت والأحد 1 و2 أغسطس الجاري، بإشراف فريق القوافل الطبية العلاجية، الذي ضم الدكتور ياسر خيري منسق القوافل، والدكتور محمد خلف مسؤول الإمداد الطبي، وطه كمال المسؤول المالي والإداري، وعيد فرج مسؤول معلومات القوافل، وأحمد عجمي مسؤول إعداد موقع وتجهيز العيادات.

وضمت القافلة 8 عيادات طبية في 7 تخصصات شملت الباطنة، والأطفال، والجراحة، والنساء، والجلدية، وتنظيم الأسرة، والأسنان، مع تطبيق جميع الإجراءات الوقائية والتنظيمية، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 1407مواطنًا، وصرف العلاج لهم بالمجان.

كما تضمنت خدمات القافلة إجراء 91 تحليل دم، و 242 تحليل طفيليات، وإجراء 11أشعة عادية، و117 فحصًا بالموجات فوق الصوتية، إلى جانب تحويل 6 حالات لإعداد تقارير العلاج على نفقة الدولة،وتحويل حالة لاستكمال العلاج بالمستشفى

وشهدت القافلة تنفيذ ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 160 مواطنًا، تناولت موضوعات الوقاية من الأمراض، ومتابعة الحمل، وتنظيم الأسرة، والكشف المبكر عن سرطان الثدي، وسلامة الغذاء، ومخاطر سوء استخدام الأدوية، بالإضافة إلى إجراء فحوصات الكشف المبكر عن مرضي الضغط والسكر لـ 300 مواطنًا.

وبلغ إجمالي الخدمات الطبية التي قدمتها القافلة للمواطنين 4271 خدمة متنوعة، في إطار حرص الدولة على دعم المنظومة الصحية، وتوفير خدمات طبية متكاملة وعالية الجودة للمواطنين بجميع قرى ومراكز المحافظة.

بني سويف قافلة ببني سويف دنديل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال السويس

هل تحدث هزة أرضية أكبر من زلزال اليوم؟.. البحوث الفلكية يوضح التفاصيل

الذهب

الجرام وصل 3920 جنبها.. انخفاض سعر الذهب اليوم الإثنين

زلزال

منشور متداول يثير الجدل بعد الهزة الأرضية.. وتوقعات بنشاط زلزالي وبركاني قبل ساعات من الزلزال

البنزين

بعد زيادات الأسعار العالمية.. سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

أرشيفية

البحوث الفلكية تكشف حقيقة حدوث زلزال جديد خلال الفترة المقبلة

الذهب

الذهب نزل الحق اشتري .. سعر الجرام من عيار 21 يسجل رقماً قياسياً جديدا

تنسيق الجامعات 2026

لو مجموعك بين 50-60% علمي.. تعرف على الكليات المتاحة في تنسيق الجامعات 2026

موجة حارة قياسية

موجة حارة قياسية تضرب البلاد.. الحرارة تلامس 46 درجة وتحذيرات عاجلة بسبب القبة الحرارية

ترشيحاتنا

تداول 8 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

تداول 8 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

جانب من الجولة

رئيس جامعة بنها يتفقد أعمال صيانة المدن الجامعية استعدادا للعام الدراسي الجديد

محافظ الدقهلية

محافظ الدقهلية يشهد ندوة التعريف بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

بالصور

إلهام شاهين تكشف صورا جديدة من كواليس "حين يكتب الحب"

الهام شاهين
الهام شاهين
الهام شاهين

ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة في فصل الصيف

ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة فى فصل الصيف..
ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة فى فصل الصيف..
ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة فى فصل الصيف..

تفاصيل مثيرة.. العالم الهولندي يفجر مفاجأة عن زلزال مصر قبل الإعلان من البحوث الفلكية

الزلزال
الزلزال
الزلزال

طريقة عمل برجر لحم مشوي

طريقة عمل برجر لحم مشوي..
طريقة عمل برجر لحم مشوي..
طريقة عمل برجر لحم مشوي..

فيديو

الشاي

قبل ما تشرب الكوب.. تحذير خطير من الشاي مجهول المصدر

فاتن بن عمر العزيزي

مأساة تهز الرياضة المغربية.. وفاة لاعبة كرة قدم غرقًا أثناء محاولة الوصول إلى سبتة

أحمد ماهر

كنت غاضبا.. أحمد ماهر يكشف كواليس تكريمه فى المهرجان القومي للمسرح.. فيديو

فيروس بوربون

فيروس نادر بلا علاج .. بوربون يهاجم الأمريكيين| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر ـ استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: التكنولوجيا.. القوة التي تعيد تشكيل العالم

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: حين ينهار السقف.. الغش من خيانة القلم إلى دمار المجتمع

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

المزيد