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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير العمل يفاجئ مديرية القاهرة: تقديم خدمة لائقة ورضا المواطن معيار النجاح

وزير العمل خلال زيارته
وزير العمل خلال زيارته

قام وزير العمل حسن رداد، اليوم الإثنين، بزيارة مفاجئة إلى مديرية عمل القاهرة، لمتابعة انتظام سير العمل والوقوف ميدانيًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكد من سرعة إنجاز معاملاتهم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية، وتيسير الإجراءات، ووضع المواطن على رأس أولويات منظومة العمل...وشملت الجولة تفقد عدد من الإدارات الحيوية والخدمية بالمديرية، من بينها إدارات :"رعاية القوى العاملة،والعمالة غير المنتظمة،والاستخدام الخارجي، وبحوث العمالة ، وتراخيص عمل الأجانب ، والمنظمات النقابية، "، حيث اطلع الوزير على آليات العمل، ومعدلات إنجاز الملفات، واستمع إلى شرح من المسؤولين حول الخدمات المقدمة للمواطنين، وآليات استقبال طلباتهم والتعامل معها...كما حرص الوزير على الحديث مباشرة مع عدد من المواطنين المترددين على المديرية، واستمع إلى آرائهم بشأن مستوى الخدمات، ووجه بسرعة إنهاء الإجراءات، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمستفيدين، بما يضمن حصولهم على حقوقهم في أسرع وقت ممكن، وبأعلى درجات الكفاءة والشفافية...

وأكد أن الوزارة مستمرة في المتابعة الميدانية لجميع المديريات ومكاتب العمل على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لخطة تطوير منظومة العمل والخدمات، مشددًا على أن نجاح أي مؤسسة حكومية يقاس بمدى رضا المواطن عن الخدمة التي يحصل عليها... ووجه بمضاعفة الجهود، وحسن استقبال المواطنين، وسرعة الاستجابة لطلباتهم، والتعامل معهم بروح المسؤولية والاحترام، مؤكدًا أن تنفيذ تكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بخدمة المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم يمثل واجبًا وطنيًا، وأن الوزارة لن تدخر جهدًا في متابعة الأداء، والتعامل بكل حسم مع أي تقصير قد يؤثر على جودة الخدمات.

واختتم وزير العمل جولته بالتأكيد على استمرار الجولات الميدانية المفاجئة بمختلف مديريات ومكاتب العمل، لمتابعة الأداء على أرض الواقع، وتحفيز العاملين المتميزين، وضمان تقديم خدمات حكومية تليق بالمواطن المصري، وتواكب توجهات الدولة نحو بناء جهاز إداري أكثر كفاءة، يضع المواطن في قلب عملية التطوير والتنمية.

وزير العمل وزارة العمل مديرية عمل القاهرة

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