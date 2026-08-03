مصرع شاب غرقًا بإحدى القرى السياحية في الساحل الشمالي

لقي شاب مصرعه، اليوم الإثنين، إثر تعرضه للغرق داخل إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي، حيث جرى نقله بسيارة إسعاف إلى مستشفى العلمين النموذجي، إلا أنه فارق الحياة.

بلاغ بالحادث

تلقت غرفة عمليات طؤارى مديرية الصحة بمطروح اخطارا بتعرض شخص للغرق وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

واستقبلت مستشفى العلمين النموذجي جثمان الشاب محمد س.ر ، وتم إيداعه بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتصريح بالدفن.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.