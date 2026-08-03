معرض كنوز مصر في مطروح.. ملتقى للتراث المصري ودعم للصناعات المحلية على كورنيش مرسى مطروح

تستعد محافظة مطروح لإطلاق فعاليات معرض "كنوز مصر في مطروح" مطلع الأسبوع المقبل، في خطوة تستهدف تنشيط الحركة السياحية والتجارية خلال موسم الصيف، ودعم أصحاب المشروعات الصغيرة والحرفيين، من خلال تجمع يضم منتجات مميزة من مختلف محافظات الجمهورية على كورنيش 30 يونيو بمدينة مرسى مطروح.

المحافظ يتفقد

وفي إطار الاستعدادات النهائية، تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ مطروح، يرافقه الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ، موقع إقامة المعرض بالممشى السفلي للكورنيش، لمتابعة أعمال التجهيز والتأكد من جاهزية المكان لاستقبال العارضين والزائرين، بما يحافظ على الإطلالة الساحرة لشاطئ البحر ويعكس الوجه الحضاري للمحافظة أمام المصطافين ورواد المدينة.

ويُعد معرض "كنوز مصر في مطروح" امتدادًا لفكرة معرض "كنوز مطروح"، الذي نجح خلال السنوات الماضية في الترويج للمنتجات المطروحية داخل عدد من المحافظات.

7 محافظات

وجابت فعالياته سبع محافظات مختلفة، وأسهم في التعريف بالمنتجات التي تشتهر بها مطروح، وفي مقدمتها التمور، والزيتون، وزيت الزيتون، ومنتجات الأعشاب الطبيعية، إلى جانب المشغولات اليدوية والمنتجات التراثية التي تعبر عن هوية المحافظة وثقافتها.

عارضين من جميع الجمهورية

وتحمل النسخة الحالية طابعًا مختلفًا، إذ لا تقتصر على عرض منتجات محافظة مطروح فقط، بل تستضيف عارضين من مختلف محافظات الجمهورية، ليقدم كل منهم أبرز ما تشتهر به محافظته من منتجات غذائية، وحرف يدوية، وصناعات تراثية، بما يحول المعرض إلى نافذة للتعريف بالتنوع الثقافي والإنتاجي الذي تتميز به مصر، ويمنح زوار مطروح فرصة للتجول بين منتجات المحافظات المختلفة في مكان واحد.

ويمثل المعرض فرصة مهمة لأصحاب المشروعات الصغيرة والأسر المنتجة والحرفيين لتسويق منتجاتهم أمام آلاف الزائرين الذين تستقبلهم مطروح خلال موسم الصيف، بما يسهم في فتح أسواق جديدة، وزيادة فرص البيع، وتشجيع الصناعات المحلية والتراثية، فضلًا عن دعم الاقتصاد المحلي ورفع القيمة المضافة للمنتجات المصرية.

كما يعكس تنظيم المعرض اهتمام محافظة مطروح بتنويع الفعاليات السياحية المصاحبة للموسم الصيفي، وعدم الاكتفاء بالمقومات الطبيعية التي تتمتع بها المحافظة، من خلال تقديم أنشطة ومعارض تستقطب الزائرين وتمنحهم تجربة تجمع بين الترفيه والتسوق والتعرف على التراث المصري بمختلف صوره.

ومن المتوقع أن يشهد معرض "كنوز مصر في مطروح" إقبالًا كبيرًا من أهالي المحافظة والمصطافين، ليصبح أحد أبرز الفعاليات الصيفية هذا العام، ويؤكد دور مطروح كوجهة سياحية وتجارية قادرة على استضافة الفعاليات الكبرى التي تجمع بين دعم المنتج المصري وتنشيط السياحة الداخلية.